《少年24》韩国偶像歌手R1AN与JIAHN现身台北街头演唱！台湾歌手阎奕格现身支持

「Tonight，Maybe」街头表演由两位出身於节目《少年24》的韩星歌手好友R1AN、JIAHN担纲演出，本周末7月19日晚上7点，两人一起现身於ATT 4 FUN 一楼户外广场演出。

这是R1AN与JIAHN第一次在台湾的街头表演，原定的表演时间还没到，街上已经挤满了等待他们出场的观众，R1AN、JIAHN一开口之后，又吸引了更多人驻足，拿起手机拍摄，现场一度挤到水泻不通，也请来工作人员帮忙引导，才不至於影响到其他的用路人。也可见得他们的歌声相当吸引群众。



说起这次演出的契机，其实是个完美的巧合，R1AN在JIAHN的4月1日生日时，两人刚好通上话，JIAHN聊到之前曾在台北演出的美好回忆，很想念台湾，当时R1AN刚好计画来台湾演出，因此就力邀他一起来，JIAHN本来以为是愚人节的玩笑，结果几天后R1AN真的发出了详细的邀请内容，让JIAHN开心地笑说：「原来不是开玩笑啊！」不过对於又能够再度访台，让JIAHN开心不已。



R1AN与JIAHN也贴心准备了中文歌曲，分别是阎奕格的「爱上现在的我」还有理想混蛋的「离开的一路上」，而中文歌对他们来说，准备起来难度颇高。虽然两人透过拼音以及空耳的方式，硬是背下了每一句歌词发音，但中文的发音让两人大呼太困难了，R1AN也补充说，如果要发音正确又要兼顾歌曲的情感表现，真的是难上加难。



在演唱阎奕格的「爱上现在的我」时，原唱也惊喜现身，阎奕格表示，这是她第一次跟韩国艺人合唱，收到邀约非常开心，R1AN跟JIAHN的舞蹈、RAP都很厉害，听到他们提议要合唱〈爱上现在的我〉有点吓到，也觉得他们学习速度超快，中文咬字也很好，真的很佩服。她也透露这是除了OSN高尔宣外，第一次有男歌手跟她合唱。



现场阎奕格也教R1AN跟JIAHN用台语跟大家打招呼，像是「大家好」、「吃饱没」，以及用台语对著粉丝讲「我爱你」，让全场粉丝High到爆。阎奕格也特别帮粉丝们敲碗许愿，期待R1AN跟JIAHN很快可以回来台北开专场演出，并且出中文歌曲送给粉丝，有机会希望可以带两位去逛夜市大啖美食。R1AN跟JIAHN也表示非常感谢阎奕格今晚担任嘉宾站台，也约定之后阎奕格去韩国，两人会担任她的导游。

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