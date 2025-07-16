《黑暗荣耀》实力派演员郑星一为品牌代言首度访台 结合来台所见并称职介绍品牌价值

实力派演员郑星一曾以韩剧《黑暗荣耀》中「河度领」一角打开知名度，接著也与金憓秀共同演出《揭密最前线》，7月15日他为平日自己爱用的品牌代言更首度访台，向大家介绍品牌故事。

郑星一如同《黑暗荣耀》中大家所熟知的代表身份，对他的印象总是西装毕挺的样子，并且带有一副高冷的面孔，自带气场。不过对於首度访台也让他相当开心，他表示能够参加这么有意义的活动，也代言自己喜爱的义大利顶级皮件品牌，是相当难得的美好回忆。



郑星一因为工作的关系时常需要出国或是长途移动，也因此他对於旅行配件的实用性与设计感格外讲究，除了外型美观好看以外，收纳性佳也是必备的条件，尤其是背包需要非常实用聪明，空间设计贴心，能够随时找到自己包包内收纳的东西。於是他大推自己的爱牌，并且强调自己不管在工作或是私人旅行都会带著该品牌的行李箱与背包，也强力推荐给都会上班族们。



首次来台的郑星一也对台湾的景色相当好奇，从一抵达机场直到前往下榻饭店的路程中，他也详细观察到机场附近与市区内的建筑物截然不同，从基本传统到创新，也强调这就是他所喜爱的品牌精神，除了基本元素更加入了创意结合，他认为是相当有哲学性的一个品牌。刚抵台的他已经品尝过韩星不可错过的知名小笼包，接下来他也期待其他台湾美食如芒果冰、大肠面线等的魅力。



相当称职的代言人郑星一，最后也向大家表示，本次非常感谢品牌方的邀请让他有机会来到台湾，也希望大家能够透过他认识这个品牌，使用之后更能体会产品优点，而重新再认识这个品牌，希望有机会能够再度来台。



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