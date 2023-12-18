MAMAMOO輝人受邀台南耶誕演唱！台灣MOO MOO今年真的很幸福～

台灣台南市政府稍早驚喜宣布「台南好Young耶誕跨年」系列活動有彩蛋！表演嘉賓再多一人──MAMAMOO輝人！
叮噹叮噹！歡迎查收聖誕禮物～～！— 黃偉哲 Weiche Huang (@WeicheHuang) December 18, 2023
沒錯，這次我們演唱會特別邀請到了 #MAMAMOO 的 #輝人，獻唱這次聖誕演唱會！
歡迎各位木木們一起來台南度過耶誕假期！
搖滾耶誕演唱會
時間：12/23晚上
地點：永華市政中心西側廣場
主持人：吳建恆、藍藍… pic.twitter.com/wYWltSgUwE
台南市政府15日宣布所有系列活動陣容，韓星包含了金世正和男團VERIVERY，而在此前由於有小道消息台南還請了MAMAMOO輝人，讓正式名單中不見輝人的MOO MOO（MAMAMOO粉絲名）相當失望。
而今終於宣布輝人參與，會是23日的「搖滾耶誕演唱會」演唱卡司之一，MOO MOO再度興奮起來，且回顧起「今年有多幸福」。因為MAMAMOO年初就曾來台開唱，後續小分隊MAMAMOO+共來了三次之多，接下來除了輝人的台南耶誕演唱之外，台北跨年還有華莎！MAMAMOO+的頌樂和玟星兩名成員，目前是2023年來台開唱藝人冠軍（共四次）。
普羅大眾認知：只剩下團體約，不管團體或個人很難常在台灣見到了。— RAINKNIFE (@rainknife) December 18, 2023
2023南北跑透透
1/14-15 MY CON(MAMAMOO)
7/9 高雄啤酒節(MAMAMOO+)
10/22 TWO RABBITS CODE 台北場(MAMAMOO+)
12/16 TWO RABBITS CODE 高雄場(MAMAMOO+)
12/23 台南搖滾耶誕演唱會(輝人)
12/31 臺北最HIGH新年城2024跨年晚會(華莎) pic.twitter.com/saKme6hx72
一月初團體演唱會— 鄭paeyong (@moomoo___1222) December 18, 2023
七月小分隊啤酒節
十月小分隊台北演唱會
然後我說真棒他們今年來三次我都有看到
結果
12月小分隊高雄演唱會
12/23輝人台南
12/31華莎高雄
？？？？話真的不要說太早
一年來六次難道他們四個在台灣有置產ㄇ
台南市「搖滾耶誕演唱會」就在本月23日晚間，地點位在永華市政中心西側廣場。
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