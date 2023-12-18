MAMAMOO輝人受邀台南耶誕演唱！台灣MOO MOO今年真的很幸福～
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MAMAMOO輝人受邀台南耶誕演唱！台灣MOO MOO今年真的很幸福～

KPOP   2023年12月18日   星期一17:52   草莓  

（封面圖源：FB@tainanyoungdec、Twitter@WeicheHuang截圖）

台灣台南市政府稍早驚喜宣布「台南好Young耶誕跨年」系列活動有彩蛋！表演嘉賓再多一人──MAMAMOO輝人！

（圖源：FB@tainanyoungdec）

台南市政府15日宣布所有系列活動陣容，韓星包含了金世正和男團VERIVERY‎，而在此前由於有小道消息台南還請了MAMAMOO輝人，讓正式名單中不見輝人的MOO MOO（MAMAMOO粉絲名）相當失望。

而今終於宣布輝人參與，會是23日的「搖滾耶誕演唱會」演唱卡司之一，MOO MOO再度興奮起來，且回顧起「今年有多幸福」。因為MAMAMOO年初就曾來台開唱，後續小分隊MAMAMOO+共來了三次之多，接下來除了輝人的台南耶誕演唱之外，台北跨年還有華莎！MAMAMOO+的頌樂和玟星兩名成員，目前是2023年來台開唱藝人冠軍（共四次）。

台南市「搖滾耶誕演唱會」就在本月23日晚間，地點位在永華市政中心西側廣場。

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