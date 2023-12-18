MAMAMOO輝人受邀台南耶誕演唱！台灣MOO MOO今年真的很幸福～

台灣台南市政府稍早驚喜宣布「台南好Young耶誕跨年」系列活動有彩蛋！表演嘉賓再多一人──MAMAMOO輝人！

台南市政府15日宣布所有系列活動陣容，韓星包含了金世正和男團VERIVERY‎，而在此前由於有小道消息台南還請了MAMAMOO輝人，讓正式名單中不見輝人的MOO MOO（MAMAMOO粉絲名）相當失望。



而今終於宣布輝人參與，會是23日的「搖滾耶誕演唱會」演唱卡司之一，MOO MOO再度興奮起來，且回顧起「今年有多幸福」。因為MAMAMOO年初就曾來台開唱，後續小分隊MAMAMOO+共來了三次之多，接下來除了輝人的台南耶誕演唱之外，台北跨年還有華莎！MAMAMOO+的頌樂和玟星兩名成員，目前是2023年來台開唱藝人冠軍（共四次）。



普羅大眾認知：只剩下團體約，不管團體或個人很難常在台灣見到了。



2023南北跑透透

1/14-15 MY CON(MAMAMOO)

7/9 高雄啤酒節(MAMAMOO+)

10/22 TWO RABBITS CODE 台北場(MAMAMOO+)

12/16 TWO RABBITS CODE 高雄場(MAMAMOO+)

12/23 台南搖滾耶誕演唱會(輝人)

12/31 臺北最HIGH新年城2024跨年晚會(華莎) pic.twitter.com/saKme6hx72 — RAINKNIFE (@rainknife) December 18, 2023

一月初團體演唱會

七月小分隊啤酒節

十月小分隊台北演唱會

然後我說真棒他們今年來三次我都有看到

結果

12月小分隊高雄演唱會

12/23輝人台南

12/31華莎高雄

？？？？話真的不要說太早

一年來六次難道他們四個在台灣有置產ㄇ — 鄭paeyong (@moomoo___1222) December 18, 2023

台南市「搖滾耶誕演唱會」就在本月23日晚間，地點位在永華市政中心西側廣場。

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