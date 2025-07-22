IU&朱智勋《青龙系列大奖》封后帝，切蛋糕场面网笑「像婚礼」XD

《第四届青龙系列大奖》18日结束，典礼上IU与朱智勋分别以《苦尽柑来遇见你》与《外伤重症中心》夺得影后影帝之位，典礼后庆祝宴会出现了有趣的一幕：

IU和朱智勋一起拿刀切庆祝蛋糕，其他人围著鼓掌，前方有摄影记者照相……不觉得场面似曾相识吗？韩国论坛instiz就有网友发问：「那个朱智勋和IU的切蛋糕现场，不管是切蛋糕的人、鼓掌的人，还是看著这一切的我们都？这个状态对吗？」底下留言「ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ因为太奇妙了所以一直重复看」、「啊，太搞笑了」……等等。



Theqoo论坛也有网友发出两人切蛋糕官方照片说「ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ IU和朱智勋好像在切结婚蛋糕」，底下网友留言「真的是一场婚礼派对」、「蛋糕太美了」、「怎么看起来像合成照片？」、「这到底是怎样？ㅋㅋㅋ为什么秋泳愚后面的表情是这样的？ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」……等。还有人贴出历届切蛋糕对比照说：「为什么只有朱智勋和IU看起来像《虚拟市民》（The Sims，电玩）的婚礼呢ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ？」网友回应「这比喻疯了ㅋㅋㅋㅋ」、「摄影好像也是广角ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「其他照片都很实际，为什么唯独这次」。

▼本届青龙大奖，官方贴文底下也有人喊说像婚礼XD



▼IG有网友贴出对比照



相关影片传到台湾Threads引发热烈讨论！台湾网友说：「青龙系列大赏后台切蛋糕画面真的超好笑有够荒谬，IU跟朱智勋切蛋糕，众人拍手超级像来参加婚礼的宾客，秋（秋泳愚）一直探头探脑很像围观民众。」贴文破3000赞，底下留言「我要笑死，婚礼现场这个形容太精辟」、「重播好几次真的好好笑，秋还跟李浚赫不知道在讨论什么，然后前面还有婚摄」……相当搞笑。



instiz和Threads讨论的原片正来自於蛋糕店，蛋糕样式华丽又粉红，加上IU和朱智勋单独切蛋糕，确实很好联想婚礼现场啊XD！比起前几届，前几届不止两人上前切蛋糕且周遭奖杯显眼，这一届场面看起来确实最突出XDD。



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