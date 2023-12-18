爆笑古装韩剧《婚礼大捷》喜剧演技有突破！路云演活处男，相信一见钟情～

Viu Original原创爱情喜剧《婚礼大捷》即将迎来结局篇，沈炡㥥（路云 饰）和郑顺德（赵怡贤 饰）确认了彼此的情感后，顺德的奶奶却发现了二人的关系，更以此要胁炡㥥为自己效力；炡㥥忍痛与顺德划下界线，更谎称已经不再爱慕对方⋯⋯剧集将於圣诞节在「黄Viu煲剧平台」播出大结局，香港观众万勿错过！

剧评家激赞表现亮眼

路云在《婚礼大捷》饰演成婚当日即成鳏夫的沈炡㥥，他不只禁欲八年，性格更变得郁闷易怒，直到遇上寡妇郑顺德（赵怡贤饰）才再尝恋爱滋味，也令他渐渐打开个心房。



早前路云曾在访问透露，沈炡㥥是个愤世嫉俗、不懂与人相处的天才，但是也有可爱的一面，为此他在剧中尽力卖萌，更特地增肥三公斤，希望让炡㥥一角变得亲民贴地！他的努力也被大众看在眼里，韩国人最受欢迎剧评家之一郑德贤也在节目上点名激赞他表现亮眼：「《婚礼大捷》中的路云也是不得不称赞，他在这次史剧表演的过程中，一下子拓阔了自己的演技范围；其实只看脸蛋的话，他不是非常养眼吗？他甚至把演技融入，的确做得很好。」



钟情小型婚礼

早前路云和赵怡贤接受Viu专访大玩快问快答，有别於剧中角色从友到爱，二人不约而同认为一见钟情更令人心动，路云更进一步表示朋友不能成为恋人：「对我来说朋友的标准很高，朋友真的非常珍贵，如果朋友向我告白，我会马上问他『你有甚么事吗』。」



他亦笑言比起盛大婚礼，更倾向於简而精：「我觉得办大型婚礼很有压力，要去跟很多人打招呼，所以只跟家人一起办不是更好吗？」



Viu Original原创韩剧《婚礼大捷》讲述「最年轻状元」沈炡㥥（路云饰）被公主相中成为附马，可是大婚当天未婚妻突然去世，於是他以鳏夫身份生活了八年，期间不但仕途受阻，还必须强制守贞，令他生不如死！某天王上命他在三个月内促成三位怨女出嫁，成事的话更会还他单身，因此他联手年轻寡妇、汉阳最强媒婆郑顺德（赵怡贤饰）为败犬女王牵起红线，由此闹出一个又一个笑话，鳏夫和寡妇组合也在相处中擦出爱火！剧集将於12月25日晚上10时在‎「黄Viu」播出大结局，香港观众亦可免费收看《转角浣纱街》、《犬系恋人》、《烈女朴氏契约结婚传》等Viu Original原创剧，一网打尽亚洲人气剧集。

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