【韩网热帖】像Olivia Hussey的NewJeans Minji新写真

NewJeans Minji登上了时尚杂志《maire claire》12月号。

本次的写真Minji携手CHANEL Beauty进行,以她的独特的个人魅力征服了镜头,仿佛她是仙境中的一道风景。这组写真照片更是被网友搬到了NATE PANN论坛上,还起名为「像Olivia Hussey的NewJeans Minji新写真」,很快就引起了广大网友的关注。



Olivia Hussey长这样:



