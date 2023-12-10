【韩网热帖】像Olivia Hussey的NewJeans Minji新写真

NewJeans Minji登上了时尚杂志《maire claire》12月号。

本次的写真Minji携手CHANEL Beauty进行，以她的独特的个人魅力征服了镜头，仿佛她是仙境中的一道风景。这组写真照片更是被网友搬到了NATE PANN论坛上，还起名为「像Olivia Hussey的NewJeans Minji新写真」，很快就引起了广大网友的关注。



Olivia Hussey长这样：



5. Olivia Hussey as Jess Bradford in the OG Black Christmas



Jess; relatable modern woman, she finds herself pregnant, and says she doesn’t want to keep the baby simply because she’s not sure she wants to. She’s such a lovable character and one that deserves more recognition. pic.twitter.com/0Bm5czEXjX — Jonesy(@maxxxine_sphinx) December 4, 2023

1. 她确实蛮漂亮的，但不至於是Olivia Hussey

2. PO主去搜一搜Olivia Hussey吧，五官没一个地方相似的

3. Minji很美，但真的不是Olivia Hussey，毕竟Olivia Hussey无可超越

4. 她不仅仅是鼻子好看，而是鼻头、鼻梁、鼻根、眼睛、眉眼高度&宽度等等都要很协调才行，没有整容的感觉，还有一点点混血感

5. 她的确很美，也是新一代的美貌icon，但是真的不至於是Olivia Hussey啊

6. 我是HANNI和谐潾的粉丝，有次NewJeans去了建大庆典，我真的只看得见Minji，她真人五官深邃，完全就是大美人，非常美

7. 不喜欢舌头短的人的嘴巴

8. 你不会是披皮黑吧（披著粉丝外皮的黑粉）

9. 她不像Olivia Hussey，到是点像Krystal，Olivia Hussey面部线条更流畅，很亲和的形象，Minji线条有点锋利，是冷美人

10. 我是男的，不是骂她，只是觉得她长得像狐狸，像《传说的故乡》里活了千年的狐狸

11. 她只有一个表情

12. 不像Olivia Hussey，她就是她自己啊，为什么从出道开始说像S.E.S柳真，现在又说像Olivia Hussey，不能直接夸她好看吗？非得要说像谁，不要让她被骂

13. Newjeans的粉丝真的太夸张了，连累本命被骂

14. Olivia Hussey姐姐忍忍吧，这不是Minji的错

15. 难道鼻子高就全都像Olivia Hussey吗？Minji也很美很可爱啊，Olivia Hussey是柔弱女生形象，两人根本不同

16. 两人一样的地方只有黑发

原文：https://pann.nate.com/talk/371553765#replyArea

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