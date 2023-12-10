仙后们爆哭的一集！金在中&金俊秀合体破除谣言，聊到东方神起当年风格前卫的发型：「没人能强迫我们」

仙后（东方神起粉丝名）必看！金在中和金俊秀合体，聊到了很多五人时期东方神起的事情～。

由金在中主持的人气网路节目《在朋友》来到了这一季度的最后一集，也邀请了重量级嘉宾出演，做一个完美的收官，那就是他的演艺圈好伙伴金俊秀，从东方神起、JYJ到各自solo活动，一直都维持著很好的关系。

▼节目中也聊到了很多五人时期的东方神起小故事，对粉丝们来说真的是满满回忆涌上心头：



期间，他们提到了每过一段时间，就会有粉丝提到的丑发型事件。



金在中：「有个话题经常被提起，我们的TRI-ANGLE（正规专辑的活动时期），银带鱼发型，自由女神...」金俊秀也没忍住爆笑出声，金在中接著说：「如果我没记错的话，没有人可以强迫我们做发型，某种程度上来说我们是心甘情愿的，对吧？」俊秀回：「当然罗。」



俊秀：「当时有个传闻说，我们因为这个发型而哭了。」

在中：「不，我们才没有哭。」

俊秀：「当时真的很多人以为我们哭了。」、「但真相是...听说当时有一位粉丝对我们的发型感到羞耻，所以到处散播谣言其实是为了保护我们（的形象?）。事实上我对我们的造型跟风格感到非常自豪，当时我们只想呈现出帅气的舞台。」、「当时我们真的不会因此感到畏缩。」以此契机正式澄清了谣言。



金在中还开玩笑说：「听说当时很多粉丝都转为喜欢SS501了。」当时两团人气都很高，粉丝们也视彼此为竞争对手。



这组发型到现在仍然经常被粉丝们提起，你也是因为这期节目而深陷回忆的一员吗！？

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