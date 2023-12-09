秀智去看朴宝剑音乐剧，合照大赞帅气：「让我又哭又笑！」合作电影《Wonderland》引期待

秀智今天去看了朴宝剑主演的音乐剧《Let Me Fly》，在IG限动分享合照写道：「真的太帅气了！温暖而美丽的演出。 让我又哭又笑。 」

朴宝剑今年9月开始通过音乐剧《Let Me Fly》与观众见面，秀智今日早些时候PO出海报预告即将前往观看，还分享了一小段演出片段，并在演出后来到后台送上鲜花及合照。





二人的友好关系让粉丝们对他们即将上映的电影《Wonderland》更加期待。 《Wonderland》以虚拟世界为背景，讲述在能将思念之人以人工智慧形式予以再现的虚拟世界「Wonderland」中发生的故事，其中一名20代女性委托了成为植物人的恋人，一名40代男性委托了已经去世的妻子。 该电影由金泰勇导演，除了朴宝剑和秀智外，还有汤唯、郑有美、崔宇植等人担任主演。



수지 박보검 볼하트 주고 받는 거 뭐임 pic.twitter.com/4JjyyNwSlC — 차차 (@favoritxsz) April 28, 2023

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