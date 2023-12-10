【韓網熱帖】像Olivia Hussey的NewJeans Minji新寫真

NewJeans Minji登上了時尚雜誌《maire claire》12月號。

本次的寫真Minji攜手CHANEL Beauty進行，以她的獨特的個人魅力征服了鏡頭，仿彿她是仙境中的一道風景。這組寫真照片更是被網友搬到了NATE PANN論壇上，還起名為「像Olivia Hussey的NewJeans Minji新寫真」，很快就引起了廣大網友的關注。



Olivia Hussey長這樣：



5. Olivia Hussey as Jess Bradford in the OG Black Christmas



Jess; relatable modern woman, she finds herself pregnant, and says she doesn’t want to keep the baby simply because she’s not sure she wants to. She’s such a lovable character and one that deserves more recognition. pic.twitter.com/0Bm5czEXjX — Jonesy(@maxxxine_sphinx) December 4, 2023

1. 她確實蠻漂亮的，但不至於是Olivia Hussey

2. PO主去搜一搜Olivia Hussey吧，五官沒一個地方相似的

3. Minji很美，但真的不是Olivia Hussey，畢竟Olivia Hussey無可超越

4. 她不僅僅是鼻子好看，而是鼻頭、鼻樑、鼻根、眼睛、眉眼高度&寬度等等都要很協調才行，沒有整容的感覺，還有一點點混血感

5. 她的確很美，也是新一代的美貌icon，但是真的不至於是Olivia Hussey啊

6. 我是HANNI和諧潾的粉絲，有次NewJeans去了建大慶典，我真的只看得見Minji，她真人五官深邃，完全就是大美人，非常美

7. 不喜歡舌頭短的人的嘴巴

8. 你不會是披皮黑吧（披著粉絲外皮的黑粉）

9. 她不像Olivia Hussey，到是點像Krystal，Olivia Hussey面部線條更流暢，很親和的形象，Minji線條有點鋒利，是冷美人

10. 我是男的，不是罵她，只是覺得她長得像狐狸，像《傳說的故鄉》里活了千年的狐狸

11. 她只有一個表情

12. 不像Olivia Hussey，她就是她自己啊，為什麼從出道開始說像S.E.S柳真，現在又說像Olivia Hussey，不能直接誇她好看嗎？非得要說像誰，不要讓她被罵

13. Newjeans的粉絲真的太誇張了，連累本命被罵

14. Olivia Hussey姐姐忍忍吧，這不是Minji的錯

15. 難道鼻子高就全都像Olivia Hussey嗎？Minji也很美很可愛啊，Olivia Hussey是柔弱女生形象，兩人根本不同

16. 兩人一樣的地方只有黑髮

原文：https://pann.nate.com/talk/371553765#replyArea

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