2023青龙电影奖【完整得奖名单】《神鬼海底捞》成最大赢家！赵寅成获奖为30年长青主持人金憓秀献上拥抱

2023年第44届【青龙电影奖】颁奖典礼在昨晚举行，主持人是金憓秀和柳演锡，主持长达30年的影后金憓秀也是最后一次为青龙奖主持。



当晚的最大赢家是《神鬼海底捞》，而以《MOVING 异能》再次获得高人气的赵寅成，也凭藉《神鬼海底捞》拿下最佳男配角，并在台上与同片合作演员金憓秀温暖相拥，留下暖心的一幕。



▼以下是青龙奖的完整得奖名单：

人气明星奖：宋仲基、金宣虎、朴宝英、赵寅成

最多观影人次奖：《犯罪都市3》

最佳男子新人奖：洪思彬《祸乱：地下秩序》

最佳女子新人奖：高旻示《神鬼海底捞》

最佳新人导演奖：安兑镇《昼盲神探》

清净园短片奖：刘在仁《Ghwa the Last Name》

最佳剧本奖：《阴影下的她》

最佳灯光奖：《昼盲神探》

最佳剪辑奖：《昼盲神探》

最佳美术奖：《诓世巨作：蜘蛛窝新宇宙》

最佳技术奖：《逃出宁静海》VFX

最佳音乐奖：张基河《神鬼海底捞》

最佳男配角：赵寅成《神鬼海底捞》

最佳女配角：全余贇《诓世巨作：蜘蛛窝新宇宙》

最佳导演奖：严泰和《水泥乌托邦：末日浩劫》

最佳男主角奖：李炳宪《水泥乌托邦：末日浩劫》

最佳女主角奖：郑有美《鬼梦游》

最优秀作品奖：《神鬼海底捞》



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