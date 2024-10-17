好久不见姜河那！新作《你的味道》变身餐饮业大亨，搭配主厨高旻示呈现「厨房浪漫爱情喜剧」

姜河那终於再度推出新作！搭上最近最火红的餐饮题材，当一个对味道完全不关心的经营者，遇上极度追求美味的女主厨，两人会有什么样的火花？

新电视剧《你的味道》描述首尔最顶尖的精致餐饮经营者，对於「味道」却一点都不关心的大型企业继承者韩范宇（姜河那饰）与一个在偏僻地方小角落，经营连招牌都没有的一张餐桌小餐馆，对於「味道」非常敏感的牟妍珠主厨（高旻示饰），对於饮食带有不同背景与哲学的两人，将在全州经营一家小餐馆，共同成长以及相爱的故事。



同样由姜河那所主演，今年下半年令人期待的N台大作《鱿鱼游戏2》即将公开，姜河那以往的作品如《山茶花开时》《谢幕》以及电影《30天》《菜鸟警校生》等，都尝试多种不同的题材，展现不同魅力。本次的《你的味道》中他也首度挑战企业经营第二代，再度展现全新面貌，令人相当期待。



在Netflix已有《甜蜜家园》系列、《无声蛙鸣》等作品，以及电视剧《五月的青春》，电影《神鬼海底捞》以及综艺节目《瑞镇家2》，演员高旻示近期也深受广大观众们的喜爱，本次与姜河那合作《你的味道》她将再展现更成熟的演技，呈现严格主厨的魅力，给观众们耳目一新的感觉。本剧还有《泪之女王》《地狱公使》的绿叶金信禄，以及《爱的迫降》刘秀彬共同演出。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻