2023青龍電影獎【完整得獎名單】《神鬼海底撈》成最大贏家！趙寅成獲獎為30年長青主持人金憓秀獻上擁抱

2023年第44屆【青龍電影獎】頒獎典禮在昨晚舉行，主持人是金憓秀和柳演錫，主持長達30年的影后金憓秀也是最後一次為青龍獎主持。



當晚的最大贏家是《神鬼海底撈》，而以《MOVING 異能》再次獲得高人氣的趙寅成，也憑藉《神鬼海底撈》拿下最佳男配角，並在台上與同片合作演員金憓秀溫暖相擁，留下暖心的一幕。



▼以下是青龍獎的完整得獎名單：

人氣明星獎：宋仲基、金宣虎、朴寶英、趙寅成

最多觀影人次獎：《犯罪都市3》

最佳男子新人獎：洪思彬《禍亂：地下秩序》

最佳女子新人獎：高旻示《神鬼海底撈》

最佳新人導演獎：安兌鎮《晝盲神探》

清淨園短片獎：劉在仁《Ghwa the Last Name》

最佳劇本獎：《陰影下的她》

最佳燈光獎：《晝盲神探》

最佳剪輯獎：《晝盲神探》

最佳美術獎：《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》

最佳技術獎：《逃出寧靜海》VFX

最佳音樂獎：張基河《神鬼海底撈》

最佳男配角：趙寅成《神鬼海底撈》

最佳女配角：全余贇《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》

最佳導演獎：嚴泰和《水泥烏托邦：末日浩劫》

最佳男主角獎：李炳憲《水泥烏托邦：末日浩劫》

最佳女主角獎：鄭有美《鬼夢遊》

最優秀作品獎：《神鬼海底撈》



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