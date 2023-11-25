金世正爆炸性发言：实力对女团来说并不重要！网友：她说的好像也有道理

偶像团的实力到底重不重要一直都是亘古不变的议题。

最近I.O.I、gu9udan成员金世正的一番发言引发了广大网友的围观和讨论。 她作为SBS女团选秀节目的《Universe Ticket》 的导师坐在了评委席上，在练习生表演完之后，金世正这样说道：「 我觉得对於女团来说，实力并不重要，但是你不能在舞台上展现这种实力，也不能被大家发现你是这种实力，（为了掩饰实力的不足）就需要努力练习，这才是爱豆。 即使有不足，也要好好完成舞台才对，哪怕是只有20秒表演时间的成员，这20秒内你不能让大家发现你是这样的。 」



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"김세정이라서 할 수 있는 말이다

이미 다 증명해낸 사람이라서"

"역대 오디션 프로그램에서 들어본 심사평중 가장 와닿는 심사평이었습니다"https://t.co/6KWiipX05F pic.twitter.com/2IYf5DjVoF — 다담 (@dda_ddam) November 22, 2023

一开始的那句「女团不需要实力」令所有人震惊，但之后的解释独有一番见解，也引发了韩网的热烈讨论，有人赞同，表示「对，有良心的话就不要在舞台上被发现」、「 这种隐藏不足的实力也算是实力的体现了，完美地完成了任务，让人想到了女爱豆被骂实力不足时，就有粉丝维护为什么要辱駡又漂亮又年轻的人」、「大实话，只要你完美展现舞台就行，很会唱live和唱功很好是两码子事」、「我同意，只要你别为发现就行」、「确实，没有什么是完美的」、 「有一个主唱掌控就行了，其他人不需要那么大的实力，让她们好好出道，好好消化自己的部份就行了啊」等；也有不少网友持反对意见，称：「对爱豆也太宽容了吧，没到及格线的话就应该没淘汰」、「当然得有实力才行啊，完全不想把唱live跑调的爱豆当作正儿八经的歌手」、 「好好消化自己的部份其实是需要实力的，没实力怎么可能不被发现，最后还是得有一定程度的实力才行吧」等。

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