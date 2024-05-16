Lovelyz《玩什么好呢》再合体！成员逗美珠「最近很幸福」，爆料尹尚爱炫儿子Anton

《玩什么好呢》最新一集EP.233 Lovelyz再合体！原来是为了准备「玩什么好呢大祭典」校庆演出，刘在锡特地和她们吃饭、了解她们练习的状况。

Lovelyz除了Baby Soul（李洙姃）和Jin全到齐，刘在锡和他们闲话家常，提到网友留言「睿仁看起来真的很幸福」，接著点出睿仁穿搭：「现在看起来也很幸福，现在穿的是睡裤吧？」大家都笑了，不过睿仁转换目标指树整，树整又指美珠：「明明姐姐才是最幸福的！」



因为‎美珠正与旅日足球员宋范根热恋中，成员们你一句我一句逗美珠，美珠害羞到拿头发遮掩，但听到Kei讲话就突然起身：「你能安静点吗？求你了……」因为上次她们在《玩什么好呢》合体，Kei身为美珠室友简直是「美珠Killer」，美珠现在很怕她XDD。



除了美珠恋爱成餐桌话题，她们的「爸爸」尹尚也被爆料经常像她们炫耀儿子‎RIIZE Anton，树整：「出道就一直跟我们炫耀，『不是，他想当艺人我都不知道……』」还模仿他滑手机把Anton照片给大家看，大家听了都很有共鸣，美珠也补充：「只要说他跟儿子长得很像，他就很开心。」（*延伸阅读：尹尚儿子「李灿英」将作为成员出道，花美男的外貌在韩网掀起超高讨论！）



聊完天，刘在锡便了解她们练习状况，Lovelyz带来好消息：原先行程排不开无法参与的Jin（原本名朴明恩）确定会参与「玩什么好呢大祭典」，所以祭典表演会是8人完整体！

▼Lovelyz在此集播出当天就发出练习照片暗示Jin也在，后来Jin亲自发出8人加上舞蹈老师练习照喊「Comeback？」



祭典将举行於6月13日，除了Lovelyz还有「ONE TOP」Young K所属原乐团DAY6、 g.o.d金泰宇加上「钟路围裙鼓手」炸机餐厅咕咕史达社长、阿卡贝拉合唱团「没有声音」、朱宇宰与朴昣奏（朴珍珠）双人组合，已知五组艺人演出，而与演员‎林元熙所属乐团「电波商社」是否演出可能要等后面集数揭晓。

▼以上相关影片（中文翻译版本可往黄Viu收看，EP.233）



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