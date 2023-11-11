这是什么梦幻组合呀！(G)I-DLE 田小娟、IVE Liz、aespa Winter 组成小分队，歌曲将在16日发行！

竟然可以看到四代人气女团的合作！为祈愿申办2030釜山世界博览会，(G)I-DLE、aespa、IVE 将推出合作单曲《NOBODY》。

消息一公开，让许多K-POP粉丝都相当期待！而这次的企划是每团选出一名成员做代表，近日也陆续揭开神秘面纱，确定由(G)I-DLE田小娟、IVE Liz 和aespa Winter参与。



田小娟以组合(G)I-DLE活动，在国际舞台上展现超强的存在感，兼备高水平的Rap和歌唱实力，不仅会作词作曲，还具备编曲和制作能力。田小娟发表感想说：「能够参与这么有意义的项目，感到非常荣幸，将祝愿釜山世博会成功举办。」



Liz在IVE中担任主唱，拥有「音色精灵」的称号，让人期待她作爲感性主唱的活跃。Liz表示：「感谢大家给我这个机会，让我能够代表IVE和前辈们参与这个有意义的项目。今后也会通过各种活动进一步宣传K-POP和韩国，希望大家多多喜爱《NOBODY》，并祝愿釜山世博会成功举办。」



Winter以特有的音色和唱法，在aespa中担任主唱，宽广的音域和现场表演，也在现有女团中名列前茅。她表示：「可能是因爲釜山是我的故乡，所以感觉更有意义。能够和优秀的人们一起参与这样祈愿釜山世博会申办的项目，感到非常荣幸。」



另外，《NOBODY》将在16日下午6点（韩国时间）发行，该歌曲由 BIGHIT MUSIC 的创作歌手 EL CAPITXN 和国内外著名作曲家共同参与、作词家徐智恩共同完成。由K-POP顶级艺术家和作家们齐心协力，祈愿申办2030釜山世界博览会。

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