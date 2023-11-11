《欢迎来到三达里》预告再公开！原来池昌旭＆申惠善曾经交往过，离别的理由又是什么？

JTBC新剧《欢迎来到三达里》讲述离开故乡如同飞龙升天般的「赵三达」某天失去所有并跌到谷底后，再次回到故乡取暖，也遇见努力珍惜并守护著这个小村的「赵容弼」。

之前公开的预告中，赵容弼（池昌旭 饰）和赵三达（申惠善 饰）总是散发出不寻常的气流，后来才知道两人过去曾交往过。最新预告中，公开两人从出生、同桌、恋人，还有X（前恋人）之间的关系，制作组更整理成四个章节。



第一章：历史的开始，因三神奶奶牵线的赵容弼＆赵三达"

赵容弼和赵三达是同一天在三达里相隔5分钟出生的「三神奶奶牵线」命运搭档。因此，从婴儿时期开始两人就紧紧握著对方的手，无论是高兴、悲伤的时候，都守护在彼此的身边，一起度过的时间比没有彼此的还要多。



第二章：赵容弼的告白：「我们交往吧！」

两人天天黏在一起，结果...对上眼了。赵容弼告白说：「三达啊～我们...交往吧！」他们就这样打开粉红泡泡的章节，看彼此的眼神都是冒著爱心，嘴角不由自主地露出笑容，一起度过幸福的时光。



第三章：赵三达的离别通报，「我现在不喜欢你了，所以分手吧！」

本以爲战胜友情的爱情是天下无敌的，但可惜似乎没能维持太久。赵三达说：「我现在不喜欢你了，所以分手吧！」赵三达冷酷的转身，但是眼里却流著眼泪，到底发生了什么事？为什么两人会分手？



第四章：在三达里再次相遇的他们，之后呢？

随著时间的流逝，赵容弼和赵三达在三达里再次相遇，并尴尬地打了招呼。之后，赵三达说著：「我为什么不回济州？因爲谁没能回来？你知道吗？」表达隐藏的真心，让人想确认对方的心意。两人再次在三达里相遇，两人将写出怎样的新章节？



《欢迎来到三达里》由《山茶花开时》、《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》的导演车荣勋执导，《Go Back夫妇》、《Hi Bye, Mama!》的编剧权慧珠执笔，将在12月2日播出。

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