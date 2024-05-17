Highlight出道15周年亚洲巡回高雄站闪耀登台

闪耀的二代团 Highlight 归来了！继 2018 年「CELEBRATE」演唱会之后，睽违 6 年再次来台举办《HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] IN KAOHSIUNG》专场演唱会。

亚洲巡回高雄站将於7月6日在高雄流行音乐中心举办，预计5月26日（日）上午11点在 ibon 售票网站及全台 7-11 ibon 机台开卖，演唱会票价为 NT$5,980 / NT$4,980 / NT$3,980 / NT$2,980，全场门票皆可兑换入场票卡，另推出限量 VIP 套票 NT$6,880（含门票乙张、特区优先入场资格、会后欢送福利、独家小卡一组（共四张）），凡於 6 月 16 日前购票者，有机会在 6 月 23 日使用一元加购亲笔签名海报、20 人一组合照等福利。



Highlight 在今年和原经纪公司达成协议，拿回旧团名「BEAST」商标的使用权，10日在韩国一连举办三场万人演唱会，开卖即完售，现场久违的打招呼口号「So Beast」，让粉丝感动万分，歌单更是精心设计，表达出极具意义的15周年演唱会，将展示过去的热门歌曲和崭新的舞台，令 Light 更加期待。

近年来成员不仅全方位发展团体与个人活动，其中李起光亦参与了偶像剧《和我老公结婚吧》演出，展现强大的存在感，这次在新专辑上也更慎重投入的准备，3月推出的迷你5辑《Switch On》中5首歌曲，李起光就自作了3首，以主打歌《BODY》回归舞台即在音乐银行下第一位，感性地在台上流下了眼泪。成员们表达感谢粉丝之外，承诺未来将以各种舞台和面貌展现Highlight的团体色彩，满足粉丝的期望，让一路走来的粉丝们成为Beauty Light，彼此继续温暖守护著。



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《HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] IN KAOHSIUNG》

⟡ 活动时间 ⎪ 2024 年 7 月 6 日（六）5PM

⟡ 活动地点 ⎪高雄流行音乐中心 海音馆

⟡ 售票系统｜ibon 售票网站、 7-11 ibon 机台

⟡ 购票网站 ⎪ https://ibontw.com/CHILLINHIGHLIGHT（建置完成后开启）

⟡ 开卖时间｜5 月 26 日（日）11AM

⟡ 票价｜NT$5,980 特区 (依序号整队入场) / NT$5,980 看台区 / NT$4,980 看台区 / NT$3,980 看台区 / NT$2,980 看台区

※ 限量VIP特区及看台区套票 NT$6,880（含门票乙张、特区优先入场资格、会后欢送福利、独家小卡一组（共四张））

※「2A」及「2E」区因位置较斜，可能发生因舞台设计需求导致主舞台及两侧萤幕部分视线遮蔽之情况，请务必考虑清楚后再购买该区域门票。

※ VIP 特区套票 NT$6,880 起始序号为各特区 1 号，特区 NT$5,980 起始序号为各特区 171 号，VIP 特区套票与一般特区票种间无实体区域间隔，请依序号整队入场。

⟡ 粉丝福利加购时间｜6 月 23 日（日）11AM

⟡ 主办单位 ⎪ 希林国际 Chillin International、VIBE MAKER 希波企划





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