「2024 RIIZE FAN-CON RIIZING DAY」6月15日台北站

2024最期待！韩国新生代人气团体「RIIZE」日前宣布将举办世界巡回「2024 RIIZE FAN-CON 'RIIZING DAY’」 ，台北站则确定要在6月15日於新北市工商展览中心举行，门票将於本周日（28日）中午12点在KKTIX全面启售，采全区实名制。

RIIZE是由SM娱乐於2023年9月4日推出的男子团体，出道至今仅用短短7个多月的时间，获得众多重要音乐奖项的肯定，包括MAMA奖、Melon音乐奖等年度新人奖。

而首张单曲专辑《Get A Guitar》发行首周即销售超过百万张，，成为史上第二位出道专辑首周销量突破百万的男子团体，冬季单曲《Love 119》在发行不到一个月的时间内，也在Spotify上获得了超过一千万次的串流播放量；还被美国葛莱美列为「2024年值得关注的25位艺人」之一，是唯一上榜的K-pop男子团体。英国独立摇滚专业周刊NME与美国告示牌Billboard亦分别将他们的歌曲列入「2023年最佳K-pop歌曲TOP25」。

面对未来，RIIZE的成员们在日前接受韩媒访问当中也展现了旺盛的企图心与谦虚的心态。成员SUNGCHAN表示，他们的优势在於每位成员都能呈现出色的舞蹈表演，未来希望透过更多作品展现出他们的声乐实力。EUNSEOK则希望团队能够持续成长，彼此间的关心与支持永不改变，同时希望能够透过音乐与更多人产生共鸣。

「2024 RIIZE FAN-CON 'RIIZING DAY’ in Taipei」将於6月15日於新北市工商展览中心举行，票价为VIP＄6300 /＄5519 /＄3919等三种、每人限购四张、全区实名制，4月28日中午12点於KKTIX全面启售，更多相关详情请锁定KKLIVE TAIWAN官方脸书专页。

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「2024 RIIZE FAN-CON 'RIIZING DAY’ in Taipei」

• 演出时间：2024/06/15 (六) 19:00

• 演出地点：新北市工商展览中心（新北市五股区五权路1号）

• 正式启售：2024/04/28 (日) 中午12:00

• 票 价：VIP＄6300 /＄5519 /＄3919

*全区采实名制，正式启售每人限购四张，仅限在KKTIX 网站购票，实名制相关规定请参考下方实名认证说明。

• 福利加购：於「BRIIZE MEMBERSHIP(GL)」或是「正式启售」购入VIP票券者，即具备以NT$119元之资格，加购「Soundcheck Party」福利入场券，详细购入方式将择日公布。

• 主办单位：KKLIVE、CJ ENM

• 艺人经纪：SM Entertainment

• 购票方式：KKTIX

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