曹宝儿有望饰演金秀贤初恋！传担任金秀贤新作《Knock Off》女主角，另一位是金施恩

以《泪之女王》再创生涯高峰的金秀贤，本月敲定新作《Knock Off》，搭档女主角会是谁观众都相当好奇，昨(16)日终於有些消息，有望由《恋爱不可抗力》曹宝儿担任。

*先前报导：金秀贤新作敲定《Knock Off》！《秘密森林2》导演执导，有望和刘在明合作飙戏



据《E Daily》报导，有相关人士透露曹宝儿接演了新剧《Knock Off》。《Knock Off》是以IMF事件（外汇事件）发生的1997年到2000年初为背景，围绕著「冒牌市场」的故事，导演是《秘密森林2》与《盗贼之歌》的朴贤硕。曹宝儿接演的女主角角色是金秀贤的初恋，是名海关人员。



曹宝儿2012年以电视剧《闭嘴！花美男乐团》正式出道，一出道就是主演，演出的《拜托妈妈》、《九尾狐传》、《军检察官多伯曼》等都是人气作品，生涯所演的几乎都是第一第二女主角。近日她刚结束实境综艺《帐篷外面是欧洲南法篇》，正在拍摄Netflix爱情古装剧《吞金》（暂名）。对於《Knock Off》，曹宝儿经纪公司XYZ STUDIO证实收到邀约，表示正在讨论中。



除了曹宝儿，另个女主角、金秀贤同行的角色，传出是以电影《阴影下的她》崭露头角的金施恩，在之前演过《特别劳动监督官赵掌风》（饰演「吴代理」）、《奔跑爱情》（饰演「高睿璨」）、《精神教练诸葛吉》（饰演善雅的配速员「赵智英」）等电视剧，未来会在Netflix《鱿鱼游戏2》亮相。金施恩和金秀贤同经纪公司GOLDMEDALIST，经纪公司回应「积极讨论中」，几乎就是确定演出，只差制作公司宣布。



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