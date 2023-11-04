李善均毛发检验结果出炉：毒品&药物均呈阴性！或证实10个月内清白，网惋惜好男人形象全毁：「被老板娘骗了？」

韩国警方针对李善均涉毒嫌疑进行毛发检验，结果拘捕令上记载的大麻和精神药物均未检出。

警方与上月28日采集李善均100根毛发委托进行精密检定，毛发长度月8至10cm、清洗后以2至3cm分段检验，结果所有区间都是阴性。 因毛发生长1cm需要大约1个月时间，这一检验结果意味著李善均最近8到10个月未曾吸毒。



但是，律师认为漂染头发均可能对调查结果造成妨碍，上述结果并不代表100%没有吸大麻。 而且考虑到李善均曾被声色场所女室长威胁交出3.5亿韩元巨额，警方认为他有在这之前曾经吸毒的可能性。

李善均上周出席警局调查，接受尿液简易试剂检测结果呈阴性，表示最近5~10天内未吸毒。 当时他对家人和大众表示抱歉，关於是否染毒则未正面回应、只表示会诚实接受调查，下次审讯日期是明天（4日）。



部份韩网友对这一结果感到宽慰：「太好了，科学检测结果最有说服力」「警方在获取证据前最好不要泄露给媒体」「请勿忘记国民的期待」「我就知道会这样，是为了掩盖梨泰院惨案1周年」「希望查明真相」。

也有人惋惜李善均顾家爱妻好男人形象难以挽回：「问题最大的不是毒品而是女人吧，妻子该有多伤心」「那么给妈妈桑钱是为什么？」 「被老板娘骗了吗？」 「不论如何出入声色场所和出轨已经坐实了」「如果完全没问题，为何要对媒体道歉？」。（*韩网评论收集自Theqoo及SBS报导留言）



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