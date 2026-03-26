金永大入伍前被拍与李娜恩逛街互动亲密，恋爱传闻再起！经纪公司急澄清：两人只是好友

金永大与李娜恩的恋爱传闻传出后，双方立即否认，表示两人只是好朋友。

今日（26日）据韩媒《Star Today》报导，金永大与李娜恩（27岁）於25日下午在首尔广津区附近的一家药妆店被目击一同现身。目击者表示，两人在下午4点左右到店，选购牙刷等日常用品。当天两人穿著运动服、戴著棒球帽，打扮轻松自然，一边逛街一边聊天。据悉，两人在购物过程中还会互相帮对方挑选商品，互动亲密，引发旁人注意。

对此，26日，金永大的经纪公司 Outer Universe 回应：「两人过去因作品结识，至今仍保持很好的朋友关系。」明确否认恋爱传闻。李娜恩的经纪公司 Namoo Actors 也表示：「只是朋友关系。」



1996年出生的金永大将於今年4月以现役身份入伍。他於2017年透过网路剧《全知单恋视角特别版》正式踏入演艺圈，之后在《偶然发现的一天》和《Penthouse》系列担任主角，知名度逐步攀升。近期，他也透过《亲爱的X》和《订阅男友》与观众见面，持续拓展演艺版图。



李娜恩曾以女团 APRIL 出道，兼顾歌手与演技活动。2021年团体内爆出霸凌事件，甚至牵扯学校争议，使她暂停出演《模范计程车》和《人气歌谣》。过去团体活动期间的争议疑虑已获判无罪，法律纠纷告一段落，目前她正出演综艺节目《Trend Shopper 5》。



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