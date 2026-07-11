《亲爱的X》金永大当兵传捷报！正式考入「陆军军乐队」惊喜同框NCT道英变同袍！

凭热门韩剧《Penthouse 上流战争》、《偶然发现的一天》爆红的长腿男神金永大，当兵近况曝光传出好消息！其所属经纪公司 Outer Universe 於 9 日对外证实，金永大最近已顺利通过陆军军乐队的考核，目前正以军乐兵身份继续履行兵役义务。

据悉，金永大是在今年 4 月 20 日以陆军现役身份低调入伍，在训练所熬过艰苦的基础军事训练后，於 6 月底通过了军乐队选拔考试，获得最终录取。



金永大目前服役的陆军第 12 步兵师团可谓是星光熠熠，因为去年 12 月入伍的人气男团 NCT 成员道英，目前正以助教的身份在该师团的新兵训练所服役。两大男神意外在同个师团聚首，让不少粉丝惊呼梦幻联动。



金永大在 2017 年透过网路剧《全知单恋视角 特别篇》正式踏入演艺圈，随后凭藉酷似姜栋元的帅气神颜与逆天长腿，在《偶然发现的一天》、《Penthouse 上流战争》系列，以及惊悚新剧《亲爱的 X》中表现亮眼，成功跃升一线新生代男神。



虽然欧巴目前正经历「军白期」，不过经纪公司透露他适应得相当良好。金永大预计将於 2027 年 10 月正式退伍，期待他未来以更成熟、帅气的面貌回归大银幕！

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