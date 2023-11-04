毒品检验呈阴性！李善均时隔一周再次前往警署接受调查，不停低头道歉：「我会如实回答」

李善均近日因为涉嫌吸毒闹得韩国演艺圈沸沸扬扬，今日（4日）再次前往仁川论岘警察署接受调查。

李善均涉嫌在今年年初开始在首尔江南娱乐场所室长29岁A某的家中吸食大麻等多种毒品。据悉，第一次传唤（10月28日）时，他拒绝陈述自己的嫌疑内容。

今日（4日）下午再次前往仁川论岘警察署接受调查，李善均进入警署前接受记者访问，在镜头前表达歉意：「让很多人操心，我再次真心道歉。今天在调查过程中，我会诚实对待，再次向所有人真心道歉。」



记者问他：「你承认吸毒吗？」李善均回答会在今天的调查过程中诚实回答。记者又问：「毛发精密检测判定爲阴性，你确认结果了吗？」李善均再次表示：「这一切都会按照他记得的事实，去如实陈述，对不起。」



在此前的第一次调查中，李善均在简易试剂检查中被判定爲阴性，简易试剂检查只有在一周到十天内吸毒时才会呈阳性。对此，警方委托国立科学调查研究院对李善均的头发和尿液进行精密鉴定，但没有发现吸毒的情况。

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