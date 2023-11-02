181次9.6公升，这个数字惊呆众人！刘亚仁心态扭曲，不光自己吸，还威胁教唆他人

刘亚仁涉毒案仍在调查中，新情况震惊了所有人。

韩媒《文化日报》独家报导了刘亚仁的公诉状，上面写著除了经常吸食毒品外，还涉嫌教唆他人毁灭证据、诈骗、违反医疗法、教唆他人吸食大麻等多项罪名，刘亚仁已经於10月19日被不拘留起诉。

刘亚仁从2020年9月开始，近2年的的时间在14间医院里假借美容微整形注射了异丙酚达181次，总计9.6公升，相当於六个1.5公升的牛奶容量！同时涉及咪达唑仑（Midazolam）567毫克、K粉10.7毫升、瑞马唑仑（Remimazolam）200毫克等药物，并44次利用他人名义非法获得两种共1150余颗安眠药的处方。



此外，韩媒还报导刘亚仁为掩盖自身吸毒行为，做出威胁他人的行径，不择手段地通过短讯狡猾地警告他人「别相信警察」，企图扭转局势。 今年1月，刘亚仁在美国被YouTuber A某目击到与友人吸食大麻，为了避免自己被曝光，他竟然企图劝说对方：「你也该吸了」、「深深地吸」。



而刘亚仁正处於调查期间的今年8月初，他又给和他一起接受警方调查的YouTuber B某传送威胁简讯，称：「你以为你会无嫌疑，等判决结束就能回归YouTuber生活，那你就大错特错了，你的脸已经被众人熟知，我在拘留审查期间没有说我们一起吸毒，希望你考虑一下我所不知道的事实。 」

随著案件的深入，刘亚仁不为人知的一面逐渐被挖出，其手段之狠毒和心态之扭曲令人不寒而栗。

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