久等了～《PEAK TIME》M.O.N.T半年来台3次圈无数粉，终於要完整体回归！

今（25）日，FM娱乐宣布旗下男团M.O.N.T（Bitsaeon、Narachan、Roda）明年2月将携全新迷你专辑回归。

M.O.N.T 2019年出道，2022年到2023年趁著队长Narachan当兵的军白期，成员Bitsaeon和Roda参与了男团竞演节目《PEAK TIME》，两人以超强唱功、Rap实力还有带动气氛的能力累积人气，最终在决赛拿下第六名。



随著《PEAK TIME》TOP6巡演，M.O.N.T Bitsaeon与Roda来台湾两次，中间还受邀一次专场演出，短短半年共来台三次。两人稳定的表演实力与诚意，还有逗趣的谈话，圈了更多粉丝。

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巡演的TOP6里，DKB都回归了三次，VANNER也将二次回归，仅剩M.O.N.T、BAE173和24点部分团员尚未回归发新辑，粉丝都很焦急，如今总算是等到M.O.N.T消息。M.O.N.T 2月的回归将是继2020年第三张迷你专辑《Listen Up!》后，历经军白期，时隔3年4个月三人完整体回归。

▼迷三《Listen Up!》主打歌〈ANTI-HERO〉



在此之前，M.O.N.T逢出道5周年会在首尔西大门延南场举行「Back to the Beginning RESTART」照片展览（12/30～1/7），会展现这些年点点滴滴与对未来的报负。稍早M.O.N.T也公开了最新的圣诞礼物。



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