《欢迎来到三达里》预告爆笑登场！池昌旭＆申惠善时隔多年重逢，一见面就拿海带扔对方

JTBC新剧《欢迎来到三达里》由池昌旭、申惠善主演，讲述离开故乡如同飞龙升天般的「赵三达」某天失去所有并跌到谷底后，再次回到故乡取暖，也遇见了努力珍惜并守护著这个小村的「赵容弼」。

公开的首版预告中，赵三达（申惠善 饰）突然回到三达里的故事开始，「老鹰五兄弟」到处传开这惊人的消息，海女们也因爲这消息吵吵闹闹。赵三达回来就让原本如此平和的整个小区变得热闹非凡，看来她真的不是普通的人物 XD



但是越是这样，作爲当事人的赵三达越感到困惑，她从小就以离开岛屿前往陆地爲目标，但当她终於实现梦想时，并下定决心不再回来。但...这样的她回到三达里，意味著她身边发生一些不好的事情，一直忙於躲避人们的赵三达说：「我回来这里是秘密啊！」



为了躲避拼命寻找自己的赵容弼（池昌旭 饰），她躲在垃圾堆后面、用帽子遮住脸，尽可能的不被发现。但...最终还是以邋遢的打扮和赵容弼重逢，他们的重逢中没有「哀切」或「依恋」二字。只有各种吵吵闹闹，两人互仍海带、赵容弼甚至还掉进海里。



制作组表示：「这容弼和三达无法预测、乱哄哄的历史将给观众们带来心动和大笑，希望大家多多期待和支持《欢迎来到三达里》。」该剧由《山茶花开时》、《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》的导演车荣勋执导，《Go Back夫妇》、《Hi Bye, Mama!》的编剧权慧珠执笔，将在12月2日播出。

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