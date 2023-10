郑秀妍Jessica降临澳门为世界巡演揭幕　11月25日睽违4年举行澳门专场演唱会

主办单位今天宣布韩国人气女歌手郑秀妍Jessica将於11月25日来临澳门,在新濠影滙综艺馆举行世界巡回演唱会澳门站《Diamond Dreams Concert Tour》,为是次巡演揭开序幕。

这将是Jessica自2019年睽违4年的澳门演出,各位Golden Stars(Jessica粉丝昵称)更加要把握机会抢飞。



《Diamond Dreams Concert Tour》澳门站将於2023年11月25日,晚上8时正,假新濠影滙综艺馆举行。票价分别为港币/澳门币$1,888(VIP)、$1,388、$888和$688四种,演唱会门票将於11月2日,上午10时起於大麦网率先进行预售,并及后於11月13日,中午12时起在新濠影滙官网公开发售。Jessica自2019年访澳举行生日会后,已经4年没有亲自与港澳粉丝见面,除了精彩演出外,Golden Stars亦能通过是次演出了解更多Jessica的近况。



Jessica近年发行过《With Love, J》、《My Decade》和《Call Me Before You Sleep》等多张迷你专辑及数位单曲外,亦与美国UTA(United Talent Agency)签约进军海外。Jessica去年更通过内地节目《乘风破浪的姐姐》第三季在国内爆红,继而获邀参与《天赐的声音》第四季等节目,实力备受赞赏外,人气及知名度同时持续上升中。早前Jessica曾透露正在准备新专辑,未知澳门演唱会的观众能否有机会一睹为快呢?粉丝绝对不容错过!



郑秀妍Jessica《Diamond Dreams Concert Tour》澳门站详情如下:

日期 : 2023年11月25日(星期六)

时间 : 晚上8时正

地点 : 澳门新濠影滙综艺馆

票价 : 港币/澳门币$1,888(VIP)、$1,388、$888、$688

预售时间:2023年11月2日(星期四)上午10时起

预售网站:https://detail.damai.cn/item.htm?id=745235104756

公开售票:2023年11月13日(星期一) 中午12时起

订购网站:www.studiocity-macau.com





韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻