郑秀妍Jessica降临澳门为世界巡演揭幕　11月25日睽违4年举行澳门专场演唱会

主办单位今天宣布韩国人气女歌手郑秀妍Jessica将於11月25日来临澳门，在新濠影滙综艺馆举行世界巡回演唱会澳门站《Diamond Dreams Concert Tour》，为是次巡演揭开序幕。

这将是Jessica自2019年睽违4年的澳门演出，各位Golden Stars（Jessica粉丝昵称）更加要把握机会抢飞。



《Diamond Dreams Concert Tour》澳门站将於2023年11月25日，晚上8时正，假新濠影滙综艺馆举行。票价分别为港币/澳门币$1,888（VIP）、$1,388、$888和$688四种，演唱会门票将於11月2日，上午10时起於大麦网率先进行预售，并及后於11月13日，中午12时起在新濠影滙官网公开发售。Jessica自2019年访澳举行生日会后，已经4年没有亲自与港澳粉丝见面，除了精彩演出外，Golden Stars亦能通过是次演出了解更多Jessica的近况。



Jessica近年发行过《With Love, J》、《My Decade》和《Call Me Before You Sleep》等多张迷你专辑及数位单曲外，亦与美国UTA（United Talent Agency）签约进军海外。Jessica去年更通过内地节目《乘风破浪的姐姐》第三季在国内爆红，继而获邀参与《天赐的声音》第四季等节目，实力备受赞赏外，人气及知名度同时持续上升中。早前Jessica曾透露正在准备新专辑，未知澳门演唱会的观众能否有机会一睹为快呢？粉丝绝对不容错过！



郑秀妍Jessica《Diamond Dreams Concert Tour》澳门站详情如下：

日期 : 2023年11月25日（星期六）

时间 : 晚上8时正

地点 : 澳门新濠影滙综艺馆

票价 : 港币/澳门币$1,888（VIP）、$1,388、$888、$688

预售时间：2023年11月2日（星期四）上午10时起

预售网站：https://detail.damai.cn/item.htm?id=745235104756

公开售票：2023年11月13日（星期一） 中午12时起

订购网站：www.studiocity-macau.com





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