Jessica时尚品牌Blanc & Eclare韩国总店又积欠房租，遭法院强制执行

Jessica（郑秀妍）与其男友Tyler权（权宁一）创立的时尚品牌Blanc&Eclare总店今（25）日被韩媒《法律新闻》《Law Times》披露因拖欠房租进入了强制执行程序。

根据该新闻报导，Blanc & Eclare位在首尔江南区清潭洞的总店，在2021年12月就被房东起诉，起诉缘由是Blanc&Eclare方自2021年8月便多次拖欠房租，最后在2022年6月和解落幕，合解条件是若再拖欠房租就会向法院声请强制执行。结果，2022年年末Blanc & Eclare便再次拖欠房租，法院於本月24日起向Blanc & Eclare进行强制执行。

对此，Blanc & Eclare稍早声明立场，表示租用的店面一楼是作为服装卖场，二楼作为餐厅酒吧，在Covid-19流行的期间曾向房东说明整个餐饮业都陷入困境，请求暂缓缴纳租金但被拒绝，不过房东告知他们「拖欠3个月就离开」。

Blanc&Eclare也提到和房东在一二楼电梯的使用问题上有很大的纷争，因为电梯关机时间比营业结束时间早，上下楼的不便已让经营出现严重困难，早在今年4月初就决定要停止营业并解除租赁契约，但房东一直迟迟未回应，如今才突然以超过3个月为由宣告要强制执行，妨碍营业甚至拆除卖场。

身为代表的Tyler权受另一家媒体《朝鲜日报》‎电话访问，表示是房东没有遵守当初的和解条款在先，同样也提到电梯使用问题，「虽然3个月以上未缴纳房租是事实，但也有不得已的情况」，更表示已著手对房东采取法律措施。

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