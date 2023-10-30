SEVENTEEN珉奎爆料Hoshi酒后「恶习」：什么都好，就是「手太辣」！Dino一句话画龙点睛

YT频道「Channel十五夜」近日公开新一期《罗暎锡的吵吵闹闹》（나영석의 와글와글），嘉宾是刚刚合作过花样青春的SEVENTEEN。 席间珉奎爆料队友Hoshi喝多后的反应，真的十分好笑XD

罗PD请大家来办公室聚餐，聊到耍酒疯的话题时，净汉cue珉奎爆料和Hoshi、Dino的酒后趣事。 那是SEVENTEEN在布达佩斯拍MV的时候，有一次大家都喝醉了，平时酒后只是话多的Hoshi那天尤其醉，第一次展现出没人知道的「酒疯」。

Hoshi邀大家去他的房间续摊，拉著珉奎说真的很喜欢、说他一定会成功。 珉奎感到温暖：「原来这哥的真心是这样啊？」



接著问题出现了，珉奎爆料Hoshi的酒后习惯是「手很辣」！对胜宽还原当时场景：一巴掌拍在胜宽大腿上，啪的一声！毫无防备的胜宽：「啊！」XD



Hoshi嘴里不断称赞珉奎，手却不断大力拍在珉奎身上和脸上，令珉奎痛苦不已：「谢谢哥，但是可以不要再打了吗？ 一直在重复讲说过的话啊！」Hoshi立即否认：「不！你是SEVENTEEN的支柱！」又一巴掌拍在珉奎脸上XD



这时一旁的Dino也醉了，对於两个哥哥酒后吐真言感到非常欣慰，看到珉奎闪躲便一脸认真地说：「哥，要听Hoshi哥的话。」 画龙点睛的一句话令全场爆笑！



但Hoshi对这段完全没记忆，还以为自己下手很轻柔，无辜地说：「但孩子们的记忆却是这样（大力）！」 珉奎纠正：「不是孩子们的记忆，是现实如此！」



这段在韩网引起热议：「夫教授被拍大腿的反应太好笑kkk情境重现kkk」「重看好几次都觉得好笑」「珉奎讲得也好有趣」「挨打演技超真实」「SEVENTEEN日常就是情景喜剧」XD



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