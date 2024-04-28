《背著善宰跑》「白仁赫」竟然是N.Flying队长李承协！韩网：演技自然到误认为是新人演员

演技好到还以为是新人演员，这应该是观众对李承协演技最大的认可吧。

《背著善宰跑》正在热播中，除了男女主边佑锡和金惠奫的知名度、话题度大幅度上升之外，男三号、乐团Eclipse的队长兼吉他手「白仁赫」也赚足了大众的视线。 身为「善宰」的好兄弟，为对方的爱情操碎了心，兄弟告白时在房顶上撒花助阵，兄弟暗恋的女生被其他男生搀走时，立即出现挡住兄弟的视线......



「白仁赫」的扮演者实际上是乐团N.Flying的队长、主唱兼Rapper李承协，乐团不少经典歌曲的作词作曲全都出自他手，是位才华横溢的艺人。

▼N.Flying 热门曲〈屋塔房〉（Rooftop）已有五千万的观看次数：



而在剧中李承协也算是本色出演啦，第一集的演唱会场景全然展现了现役爱豆风貌，台风十分稳健。 虽然并非专业演员，但李承协的演技得到了广大观众的认可，大家评论：「演技完全不尴尬，我以为他是一位新人演员，惊呆了」、「演技那么好，多才多艺」、「其实我听过N.Flying的〈屋塔房〉，但没记住成员们的脸，没想到主唱大人居然还演戏了」、「《背著善宰跑》ost〈Star〉就是他唱的吧，超好听」、「善宰飞吻时他的表情笑死我了」、「他绝对是个很有才华的艺人，唱歌好听，演技也不差，长得还帅，有一种大哥哥的稳重感，感觉性格也很好」、「如果是他演男二的话，我可能会动摇」、「什么？《流星》里说方言的艺人朋友居然真的是爱豆？」、「演技太自然了」、「歌手+演员，很厉害的天才爱豆」、「都去听他的歌吧，听完绝对不会后悔」等。

▼《背著善宰跑》OST，N.Flying〈Star〉：



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