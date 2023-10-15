周星驰邀宋康昊加盟新片《少林女足》，赞影帝演技优秀「可扮女球员」！网：「要改名少妇女足、人妖踢足球」XD

香港影星周星驰今日通过个人IG分享与韩国影帝宋康昊的合照，预告邀请宋在新片《少林女足》饰演球证（裁判员），不料被宋康昊反将一军：为何不是演球员？ XD

周星驰在IG PO出两张与宋康昊的合照，赞对方是「神级影帝」，还提及两人曾隔空合作电影《茅趸王》。 这部2000年的韩国喜剧片由宋康昊主演、周星驰担任港版配音，也是周星驰唯一一次为外国电影配音。



周星驰留言说：「听说宋太甚喜欢《少林足球》，小弟乘势邀请宋先生参演《少林女足》球证一角，宋先生反问为何不是演球员？ 凭他演技演女足毫无难度！我醍醐灌顶，顿时开窍。」 这两位艺人都极具幽默感，让人超期待他们的合作XD



合照一出立即吸引大量网友留言点赞：「强强联合，二鸣惊人！」「星爷跟宋康昊演员这组合真是我看过最梦幻的联动」「当年赵薇也能落场踢波，宋康昊也无问题吧！」「谁说女足球员一定要女演员」「等第三部让他演球员罗~~~《人妖踢足球》」「 宋先生扮女人，寻回当年「如花」的感觉，正啊」「可能要改名少妇女足」XD

此外，周星驰继《新喜剧之王》后时隔4年宣布开拍新作《少林女足》，正在全球招募女演员，令不少影迷期待是《少林足球》时隔22年终於开拍的续集。



宋康昊《诳世巨作：蜘蛛窝新宇宙》今夏刚刚上映，出道32年首部主演的电视剧《三植叔叔》正在拍摄中。



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