Apink成员齐聚尹普美婚礼送祝福！退团13年洪瑜暻惊喜现身同框画面曝光，孙娜恩缺席引发关注

女团 Apink 成员尹普美与知名音乐制作人 Rado 16日下午在首尔 Grand Hyatt Hotel 举行婚礼，为长达9年的恋情迎来幸福结果。

婚礼由喜剧演员金基利担任主持人，祝歌则由 Apink 成员，以及 Rado 参与制作的 STAYC、UNCHILD 等团体献唱，为现场增添满满祝福与意义。

当天 SNS 上陆续曝光多段来自亲友分享的婚礼现场与新娘休息室画面。画面中可见 Apink 成员朴初珑、郑恩地、金南珠、吴夏荣以及2013年退团的洪瑜暻一同现身，让不少人感到惊喜与感动。



不过，2022年退团的孙娜恩则未出席。她先前曾在2024年电视剧《浪漫这一家》完结采访中表示，自己以粉丝身份持续关注团体，表达对 Apink 的支持与关心，但这次婚礼仍未能现身，也让期待完整合体的粉丝感到些许遗憾。

婚礼祝歌影片中，Apink 成员合唱〈Love Me More〉的画面曝光，期间尹普美在舞蹈段落甚至穿著婚纱亲自跳起舞步，带动现场气氛，新郎 Rado 也在一旁随节奏微笑应和，画面相当温馨。而忙内吴夏荣更被拍到情绪溃堤落泪，展现深厚情谊。

另一方面，两人其实早在2016年透过 Apink 第三张正规专辑《Pink Revolution》合作结缘，并於2017年开始交往，长跑多年后在去年12月宣布结婚喜讯，也获得满满祝福。尹普美也曾透过粉丝官咖亲笔信表示，将与一路陪伴彼此的人共度未来，并承诺未来无论作为 Apink 成员或个人，都会以更成熟、更负责任的态度继续活动回馈粉丝。



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