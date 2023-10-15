终於等到「狗狗CP」朴宝英＆朴炯植客串《大力女子姜南顺》！这熟悉的开场，婚后生活依旧超甜～♥

《大力女子姜南顺》在14日播出第3集，万众期待的「狗狗CP」终於登场啦！

安敏赫（朴炯植 饰）像黑骑士一样出现在接受警察调查的都奉顺（朴宝英 饰）面前，这登场姿势跟之前一模一样呀！安敏赫：「你没事吧？有没有受伤？」一边介绍自己是都奉顺的丈夫、一边帮他辩护。



都奉顺还一直跟警察强调绝对不打无辜的人，这时...吉中干（金海淑 饰）走进来看到对方的伤势：「哇～这完全就是出自我们家族成员的手。」两人短暂寒暄后，都奉顺跟安敏赫介绍：「敏敏～打个招呼吧！这位是我们家族的长辈。」之后夫妻俩要对方用手写笔录，安敏赫说得赶快解决，因为要回去顾小孩，甚至还在所有人面前称赞老婆今天特别漂亮，让人嘴角不自觉上扬啊 XD



虽然「狗狗CP」登场的时间并不长，但这是两人时隔6年再次合体，让不少剧迷都直呼：「怎么还是这么可爱」、「我的狗狗CP～还是好甜」、「能不能再合作一部剧」、「想在重温一次《都奉顺》了」、「6年了～还是一样超可爱」等等。



而这集开播之前，他们都在IG更新合照，以灿烂的微笑和V手势，展现可爱的化学反应，不知道后面的剧情，有没有机会再次看到「狗狗CP」出现呢！



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