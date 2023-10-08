THE ARK、UNI.T李绣至丈夫是谁？对象超保密婚礼4天前才公开！新郎浪漫「承认」

曾为女团THE ARK与限定团UNI.T成员，目前正朝演员方向发展的李绣至（THE ARK时期艺名「Halla（汉拏）」），上月5日宣布婚讯但对象保密到家，直至本月3日才公开新郎真面目，话剧演员高亨宇也出面「承认」自己正是本人，这对新人就在昨晚（7日）完成终身大事。

*前情提要：李绣至宣布结婚喜讯♥ 98Line好友信飞、严智，及UNI.T队友豫彬、李玹珠、胤祖、宜珍都送上祝福‎

回顾结婚前4日高亨宇发文：「嗯，没错……要和充满爱、温暖漂亮且年轻的新娘结婚了。我直到现在都不敢相信如此完美个朋友，对我来说太过好了、很感谢的人，竟然答应要一辈子陪在我身边、真心信任我且跟随仍一无所有的我。我也知道爸爸曾说过『你30年人生中做最好的事就是把绣至带回来』，我……也是那么想的。」



从高亨宇的文字可以感受将为人夫，而且是李绣至之夫的激动，但他也展露一些幽默：「因为秀智是那么好的选择，我也许也是那么好的人:)」即便如此，我还是成为了所有人都羡慕的男人，为了更有这个资格成为这样的人，我会努力生活的！」还甜蜜的承诺会维持初衷每天逗绣至笑，更告白「透过你认识的所有人、新的家人，对我来说都是祝福和幸运，真心感谢出现在我的人生中。真的非常爱你♥」。



高亨宇1993年出生，和1998年出生的李绣至差了5岁。高亨宇演戏生涯多演话剧，2019年曾演出电影《长沙里之战：被遗忘的英雄》其中一名学徒士兵，今年在Netflix影集《末日骑士》也演出一角。



高亨宇曝光多张婚纱照，李绣至更一连发了数张贴文与照片，可见对於婚礼与即将成为新娘喜悦不已。昨（7）日婚礼，从宾客录下的影像也可见这对新人相当享受在当下，徜徉在幸福之中。（延伸阅读：李绣至结婚，THE ARK合体唱出道曲逼哭粉丝，UNI.T队友、SEVENTEEN胜寛亦献唱祝歌♥‎）



이수지 본인 결혼식에서 디아크 빛 추는 거 좋다,,

아름다워요 결혼 축하합니다 pic.twitter.com/b8zE68valn — 백설 (@yebin_princess) October 8, 2023

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