李繡至宣布結婚喜訊♥ 98Line好友信飛、嚴智，及UNI.T隊友李玹珠、胤祖、洪宜珍都送上祝福

女團THE ARK與UNI.T出身的李繡至（漢拏），5日在個人IG以手寫信宣布結婚喜訊，獲得圈內好友與粉絲們祝福。

李繡至寫下近2頁的手寫內容，首先提到這兩年對她來說很特別，笑了很多也哭了很多，在這段時間「擁有了最珍貴的夢想」，夢想就是能和不變的愛著自己的對象結婚，時間在10月。李繡至形容準新郎和爸爸一樣溫暖細膩，告訴了吝於表達愛意的她如何表現愛，讓喜歡看電影的她，生活的每一天都變成浪漫喜劇電影。



「並不完美的我們倆，想要彌補彼此弱點成為一體。」李繡至談到自己要提筆多麼緊張，因為深知許多人是看著她長大的，不過知道大家多麼愛護自己，所以仍懷著喜悅的心情，並感謝大家替她「超越歌手李繡至和演員李繡至，生而為人的人生瞬間」應援，最後再次希望各位能給予祝福，即便她的感激之情難以完整在信中表達。

▼李繡至完整親筆信



李繡至的貼文底下可見圈內「98Line」好友VIVIZ信飛（SinB）與嚴智（Umji），還有在限定團UNI.T時期的隊友李玹珠、胤祖、洪宜珍，以及歌手歌手白藝潾、演員河多彬留言祝福。

信飛：「我們繡至（哭臉）♥♥♥♥♥ 我最祝福妳」

李繡至：「妳真的是我的禮物♥♥♥♥♥」



嚴智：「繡至啊繡至♥ 依然很激動，真的祝福妳」

李繡至：「藝源啊藝源！有妳在，我更幸福了」



李玹珠：「親愛的繡至，非常非常祝福妳♥♥♥♥♥」

李繡至：「謝謝妳玹珠啊，能和妳並肩走過來真好！！嘿嘿」



胤祖：「祝福妳♥♥♥」

李繡至：「嘻嘻呵呵姐姐咿咿咿♥♥♥」



洪宜珍：「瘋了瘋了……太恭喜了」

李繡至：「瘋了瘋了……（哭臉）愛妳唷宜珍姐姐♥」



白藝潾：「我愛妳♥♥♥」

李繡至：「我更愛妳（哭臉）（比心）♥♥♥♥」



河多彬：「我愛妳我愛妳我們珍貴的繡至，我們繡至要幸福♥♥♥」

李繡至：「呵呵好吧多彬！多麼愛惜珍惜……很愛妳，我一直站在妳身邊！！！」



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