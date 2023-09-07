李绣至宣布结婚喜讯♥ 98Line好友信飞、严智，及UNI.T队友李玹珠、胤祖、洪宜珍都送上祝福

女团THE ARK与UNI.T出身的李绣至（汉拏），5日在个人IG以手写信宣布结婚喜讯，获得圈内好友与粉丝们祝福。

李绣至写下近2页的手写内容，首先提到这两年对她来说很特别，笑了很多也哭了很多，在这段时间「拥有了最珍贵的梦想」，梦想就是能和不变的爱著自己的对象结婚，时间在10月。李绣至形容准新郎和爸爸一样温暖细腻，告诉了吝於表达爱意的她如何表现爱，让喜欢看电影的她，生活的每一天都变成浪漫喜剧电影。



「并不完美的我们俩，想要弥补彼此弱点成为一体。」李绣至谈到自己要提笔多么紧张，因为深知许多人是看著她长大的，不过知道大家多么爱护自己，所以仍怀著喜悦的心情，并感谢大家替她「超越歌手李绣至和演员李绣至，生而为人的人生瞬间」应援，最后再次希望各位能给予祝福，即便她的感激之情难以完整在信中表达。

▼李绣至完整亲笔信



李绣至的贴文底下可见圈内「98Line」好友VIVIZ信飞（SinB）与严智（Umji），还有在限定团UNI.T时期的队友李玹珠、胤祖、洪宜珍，以及歌手歌手白艺潾、演员河多彬留言祝福。

信飞：「我们绣至（哭脸）♥♥♥♥♥ 我最祝福你」

李绣至：「你真的是我的礼物♥♥♥♥♥」



严智：「绣至啊绣至♥ 依然很激动，真的祝福你」

李绣至：「艺源啊艺源！有你在，我更幸福了」



李玹珠：「亲爱的绣至，非常非常祝福你♥♥♥♥♥」

李绣至：「谢谢你玹珠啊，能和你并肩走过来真好！！嘿嘿」



胤祖：「祝福你♥♥♥」

李绣至：「嘻嘻呵呵姐姐咿咿咿♥♥♥」



洪宜珍：「疯了疯了……太恭喜了」

李绣至：「疯了疯了……（哭脸）爱你唷宜珍姐姐♥」



白艺潾：「我爱你♥♥♥」

李绣至：「我更爱你（哭脸）（比心）♥♥♥♥」



河多彬：「我爱你我爱你我们珍贵的绣至，我们绣至要幸福♥♥♥」

李绣至：「呵呵好吧多彬！多么爱惜珍惜……很爱你，我一直站在你身边！！！」



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻