UNI.T又传喜讯，胤祖将与《优雅的朋友们》金东浩结婚！《The Unit》战友、Hello Venus队友献祝福

今（12）日韩国演艺圈再度传来喜讯，《Undercover》、《优雅的朋友们》演员金东浩（曾名姜东浩），将与曾为女团Hello Venus与UNI.T成员的胤祖结婚。是继李绣至之后，UNI.T第二名宣布婚讯的成员，两人喜讯甚至只隔一周。

金东浩所属经纪公司Make Story对外宣布金东浩将於11月缔结百年佳约，和准新娘（即胤祖）是从同事发展成了恋人，以尊重和信赖为基础真挚的交往，长久的爱情终於结了果。经纪公司亦表示婚礼是非公开形式於首尔某处举行，仅邀请双方家人与亲朋好友。



金东浩与胤祖都在个人IG上传了手写信与婚纱照，分别向粉丝传达消息，金东浩信里写下：「大家也许会因为突如其来的消息感到惊慌，也许也会有人觉得『是时候了』，现在要在家庭这温暖的篱笆里开起全新第二幕，非常感谢包容不足的我、毫无保留支持我的粉丝们，我会努力成为更帅气的演员予以报答。」



胤祖形容金东浩是「一辈子想在一起的人」，说明对方给了很不安的自己很大的力量，一直守护在自己身边，「无论何时，我们都会最先想到对方，一起朝著健康、开朗的方向生活」，并且希望大家能为他们祝福，「以后会以更健康的模样和带来更好的消息和大家见面的」。



金东浩的贴文可见演员苏有珍、韩银城、崔呈媛与模特儿姜胜贤献上祝福，而胤祖的留言区更是充满回忆，因为不少曾一同参与选秀节目《The Unit》的战友如BBGIRLS恩智、DIA顺伊、NC.A、Dal★Shabet世理、LABOUM柔廷、CoCoSoRi 的Coco，当然也有一起从节目脱颖而出组成UNI.T的宜珍、杨知元、李绣至、李玹珠、豫彬，另外还有Dal★Shabet雅英、After School李佳恩与廷娥、演员郑惠成与崔呈媛……等等，就连更早在Hello Venus的队友Alice、Lime都现身。



特别的是，上周‎UNI.T队友李绣至才宣布结婚而已，相当快速又有成员要和他人共组家庭了。看见这两周喜讯成员们的互动，对粉丝WOO U来说肯定很兴奋吧！几天前UNI.T除了ZN（LABOUM津锐），都为李绣至办了Bridal Shower（新娘婚前派对）。



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