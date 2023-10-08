「财阀家老爷爷」变成《黑暗荣耀》空姐的公公！李星民&车珠英有望合作古装剧《元敬》，《Mine》李贤旭演李芳远

据韩媒，因《财阀家的小儿子》会长一角再次受到瞩目的演员李星民选定《元敬》作为回归之作，与《黑暗荣耀》空姐一角的车珠英、《他人即地狱》《Mine》主演李贤旭合作。

古装剧《元敬》讲述600年前与李芳远合作争夺权利的「王权共同创业者」元敬皇后的故事，由《金钱游戏》李英美编剧和金相浩导演再次合作。

车珠英接到元敬皇后的角色正在积极讨论出演。 元敬皇后是高丽望族骊兴府院君闵霁的次女、李芳远的政治内助，婚后辅佐李芳远登上王位。 据《朝鲜王朝实录》，元敬皇后渴望权利、刚烈善妒，几次与李芳远爆发冲突。



车珠英2016年开始拍戏，因在Netflix大爆剧《黑暗荣耀》饰演空姐崔惠廷受到大量关注。 如果确定接拍，《元敬》将是车珠英出道以来第一部古装作品。



演员李星民有望饰演李芳远的父亲、元敬的公公、鲜王朝开国君主李成桂。 此前已有很多影视作品和优秀演员诠释过李成桂这一人物，让人十分期待李星民会给出何种精彩表现。



李星民去年在JTBC口碑剧《财阀家的小儿子》饰演陈养喆会长一角获得好评，因演技和角色本身的魅力而被观众戏称是真正主角，将他封为「财阀家的老爷爷」、「财阀家的会长大人」，对他的下一部作品十分期待。



李芳远本人则有望由李贤旭饰演。 李贤旭在《他人即地狱》《前辈，那支口红不要涂》《Mine》等多部作品中担任主演，去年在Netflix《黑色的新娘》与金喜善合作，接下来将接拍TVING《shark ： the storm》、Netflix《盗贼：刀之声》等新剧。



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