虽然名称不好听，但是「狗屎相」的人真的都超可爱啊！朴炯植&崔宇植&SEVENTEEN HOSHI全上榜
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虽然名称不好听，但是「狗屎相」的人真的都超可爱啊！朴炯植&崔宇植&SEVENTEEN HOSHI全上榜

明星   2023年10月9日   星期一08:30   Tracy  

（封面图源：NATE截图）

除了猫相、犬相、蛇相、仓鼠相这些常见的「面相」之外，最近韩国又有了「狗屎相」。

嗯……虽然称呼别人为「狗屎相」（笑）不好，但看过图之后你就会发现他们真的很像啊！「狗屎」（Doggy Poo，哆基朴）是权正生作者的童话故事《哆基朴的天空》（Doggy Poo）的主角，在这部童话中「狗屎」 长这样，三小节褐色的身体，从小到大罗列，最大的就是脑袋，小小的眉毛和眼睛让脸看起来很好欺负，又夹杂著一点点小无奈和懵懂，比起「犬相」面孔强调的亲切、可爱的特点，「狗屎相」多了一点软糯可欺的气质。

今天就来盘点一些有著「狗屎相」的明星们。

SEVENTEEN HOSHI
HOSHI有著性感的狐眼和可爱的圆脸蛋，站上舞台就是无人能比的霸气舞神，私下其实很软萌，尤其是喝醉了之后更是乖到让人忍不住想撸一撸他的头发（参考《虽然没准备什么菜》），整个拿捏住了「狗屎相」的气质，看起来就毫无杀伤力。

朴圭瑛
最近很火的朴圭瑛一头耳下短发清爽又俐落，五官精致小巧，加上笑起来清纯无辜，属於淡颜系美人，她的美完全没有攻击性和侵略性，会让人联想起邻家女孩。

朴炯植
朴炯植也是「狗狗脸」的代表之一，除了亲切可爱这些优点之外，朴炯植有些表情看起来超级无辜，顿时能够激发出女饭们的母爱，立刻想要把他抱在怀里安慰。

崔宇植
崔宇植和朴炯植一样都是「狗狗脸」的代表性明星，但其实崔宇植也是自带呆萌气质，看上去很好欺负一样，可爱，软萌、爱撒娇的魅力谁能受得了？

VANNER慧成
一眼就觉得很像捏起来手感很舒服的软包子啊，哈哈哈哈哈！

OH MY GIRL胜熙
惊讶的小模样和「狗屎」称得上是黏贴、复制了！！

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