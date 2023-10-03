SJ圭贤加入Antenna之后，有拍摄花絮、各种照片可以看！粉丝：追星的满意度上升20000%

Super Junior圭贤在7月与SM娱乐合约到期之后，不再续约，最后他加入Antenna。

近日，就有粉丝分享「（圭贤）换了经纪公司之后，粉丝对追星的满意度至少上升了20000%」，贴文中提到Antenna官方的SNS会更新很多曹圭贤的贴文，7月加入时公开第一波简历照，没想到在9月又公开第二波简历照。



该名粉丝还提到明明加入Antenna才两个月的时间，却有满满的东西可以看，已经超过以前一年的份量。还一一列举：原来经纪公司是可以拍摄音乐剧幕后花絮、如果同一天有2种服装的话，2种照片都会上传给大家看、为了圭贤的海外粉丝还会加上英文翻译等等。

#규현



규현이 <2023 성시경 with friends [자, 오늘은]>에 이틀간 함께했습니다

그만의 감미로운 목소리로 들려준 '여전히 아늑해', '광화문에서'와 함께 행복한 주말 되셨길 바랍니다



Kyuhyun joined the <2023 Sung Si Kyung with friends> for two days

I hope you had a happy… pic.twitter.com/pGUeVnFGOZ — 안테나 Antenna (@antennamusic) September 3, 2023

这也让不少粉丝很有共鸣，纷纷留言：「真的非常感谢Antenna，（SM）那么大的公司一直以来连这点都没做好，我是怎么忍住的呢」、「第一次拍摄幕后花絮让我很震惊...以后要幸福」、「爲Antenna每天都幸福嘿嘿嘿」、「SM之前都没做过这些吗？好神奇啊」、「换完经纪公司后，光是看日历上更新日程就觉得像新文物，呵呵呵」、「Antenna从音乐剧练习、封面拍摄、照片、问候影片等都上传」、「真的太幸福了 呜呜 有追星的感觉了」等等。



虽然银赫、东海、圭贤没有和SM续约，但Super Junior的活动则会和SM一起进行。日前也确定在11月4日会在首尔庆熙大学和平殿堂举行出道18周年粉丝见面会《1t's 8lue》，9名成员都会出席，将与粉丝们一起度过特别的时间。



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