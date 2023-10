SJ圭贤加入Antenna之后，有拍摄花絮、各种照片可以看！粉丝：追星的满意度上升20000%

Super Junior圭贤在7月与SM娱乐合约到期之后,不再续约,最后他加入Antenna。

近日,就有粉丝分享「(圭贤)换了经纪公司之后,粉丝对追星的满意度至少上升了20000%」,贴文中提到Antenna官方的SNS会更新很多曹圭贤的贴文,7月加入时公开第一波简历照,没想到在9月又公开第二波简历照。



该名粉丝还提到明明加入Antenna才两个月的时间,却有满满的东西可以看,已经超过以前一年的份量。还一一列举:原来经纪公司是可以拍摄音乐剧幕后花絮、如果同一天有2种服装的话,2种照片都会上传给大家看、为了圭贤的海外粉丝还会加上英文翻译等等。

#규현



규현이 <2023 성시경 with friends [자, 오늘은]>에 이틀간 함께했습니다

그만의 감미로운 목소리로 들려준 '여전히 아늑해', '광화문에서'와 함께 행복한 주말 되셨길 바랍니다



Kyuhyun joined the <2023 Sung Si Kyung with friends> for two days

I hope you had a happy… pic.twitter.com/pGUeVnFGOZ