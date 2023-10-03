粉丝发帖求河正宇「归还」自己的玩偶！韩国网友：他是拿走粉丝玩具的「惯犯」

欧巴，求你把我的玩具还给我。

河正宇和粉丝之间的爆笑故事被粉丝曝光在网路上，逗翻网友们。 本月1日，一名自称是河正宇粉丝的网友在SNS上发文表示：「河正宇拿走了我的『布朗尼』（一只玩具狗）玩偶。 因为很著急地赶去了乐天影院地上班路，都没来得及录像，只是简短地和河正宇聊了几句。 当时我告诉他『欧巴... 这个（布朗尼玩偶）真的是我非常珍惜的东西』，他竟说『哦，是吗？ 我会好好使用』然后就拿走了。 看到我的布朗尼被他抓住脖子拿走了，看著他的背影我心痛如刀割，他只留下那句『我会好好使用的』就头也不回地狠狠抓住了布朗尼的后脖子，之后就离开了。」



하정우가 제 브라우니 인형을 가져갔습니다

롯데시네마월드타워 출근길에서

급하게 가서 영상 찍지도 못했는데



나:오빠.. 그거 제가 진짜 아끼는거에여

하정우: (인형 쳐다보며) 아진짜? 잘쓸게 — 까비 (@jungwooloveha) October 1, 2023

也许是不甘心玩具被和河正宇拿走了，这位粉丝又公开了之前自己和河正宇的合影，照片的角落里还有布朗尼的身影，粉丝表示：「一整天的舞台问候活动布朗尼都和我在一起，一直在我身边，你看见了吗？」 事后粉丝再次遇到河正宇，并向他要回布朗尼，哪知他只是帅气地丢下一句「再见」就走了。

迫不得已的粉丝只能在SNS上发布了布朗尼的照片，希望网友们多多转发，能够帮她找回。 其实今年8月，河正宇也发生过类似的事情，不小心带走了其他粉丝的玩偶，最后也是粉丝发贴才寻回。



제 브라우니 인형이에요 널리 펴뜨려주세요 찾을 수 있도록 pic.twitter.com/sHgvmTtKki — 까비 (@jungwooloveha) October 1, 2023

看完整个故事的网友们忍不住大笑，留言称：「笑死我了，河正宇你为什么要拿走」、「众所周知河正宇是拿走粉丝玩具的『惯犯』，哈哈哈哈哈哈」、「你这样的原因是什么啊」等。

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