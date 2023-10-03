人气韩剧《7人的逃脱》登热搜冠军！李侑菲怕观众入戏太深，自认享受女神光环～

本季最强煽情韩剧、「韩国狗血剧教母」金顺玉最新力作，Viu Original史诗式复仇韩剧《7人的逃脱》甫开播便在亚洲各地掀起热话，该剧不但登上九月第二周「电视剧搜寻冠军」，剧中「校园产子」李侑菲、「恶毒生母」黄正音和「谜样混混」李准亦成为热门搜寻关键字前三名，可见剧集热度十足！香港观众可以透过「黄Viu煲剧平台」追看。

（本文将谈及剧情，有雷慎读）

一集连死两主角

承高中生校园产子等疯狂剧情后，Viu Original原创复仇韩剧《7人的逃脱》继续上演震慑三观的狗血戏码！制作公司老板琴罗熙（黄正音饰）为了得到过世男友父亲方七星（李德华饰）的注资而把弃养女儿多美（郑拉尔饰）接回同住，多美对此感到失望及后悔，决定向爷爷告状，却遭到母亲毒打；另一边厢，多美堕入韩莫奈（李侑菲饰演）的陷阱，惨遭诬蔑与养父有染、更在校园诞子，成为了舆论焦点，她也意外得知这一切都是娱乐公司老板梁进谋（尹钟焄饰）在幕后操控；此时，多美进行网上直播揭发一切，却在众目睽睽下被枪杀，从此消失人前！



▼《7人的逃脱》第3集│郑拉尔召集所有人 直播揭发一切却突然被枪杀。



会长不惜代价为孙女复仇，却被罗熙和妻子车主兰（申恩庆饰）联手推落悬崖，当场身亡！



奸出高人气

在《7人的逃脱》饰演校园明星韩莫奈后，李侑菲随即人气急升！现年32岁的她除了被观众大赞保养得宜、穿上校服仍然少女味十足外，她也把角色表里不一、阴险歹毒的个性展露无遗，令人极度心寒！对此她笑谓：「莫奈表面是个很受欢迎的顶级明星，背后却是一个内心阴暗的人，导演也说担心剧集播出后，大家会避开我，但我真的很想告诉大家，我不是这样的人！」



剧中韩莫奈既是校园女神，也是人气偶像，李侑菲坦言拍摄前下了不少苦功：「为了可以自然地唱歌和舞蹈，我做了不少训练；投入到恶人角色也经历了很多苦恼，希望观众们能够看得开心。」不过她亦笑言从中得到不少满足感：「其实我很高兴能够扮演莫奈，因为我甚么时候能够成为顶级明星？当我到达片场，大家都会为我欢呼并高喊『韩莫奈』，我真的很感激！」



▼《7人的逃脱》第3集│李侑菲遭郑拉尔当众爆料 反诬蔑她与养父乱伦。



Viu Original原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》逢星期五、六晚10点30分‎「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众亦可收看《优雅的帝国》和《纯情拳击手》等人气韩剧。

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