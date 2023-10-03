SJ圭賢加入Antenna之後，有拍攝花絮、各種照片可以看！粉絲：追星的滿意度上升20000%

Super Junior圭賢在7月與SM娛樂合約到期之後，不再續約，最後他加入Antenna。

近日，就有粉絲分享「（圭賢）換了經紀公司之後，粉絲對追星的滿意度至少上升了20000%」，貼文中提到Antenna官方的SNS會更新很多曹圭賢的貼文，7月加入時公開第一波簡歷照，沒想到在9月又公開第二波簡歷照。



該名粉絲還提到明明加入Antenna才兩個月的時間，卻有滿滿的東西可以看，已經超過以前一年的份量。還一一列舉：原來經紀公司是可以拍攝音樂劇幕後花絮、如果同一天有2種服裝的話，2種照片都會上傳給大家看、為了圭賢的海外粉絲還會加上英文翻譯等等。

#규현



규현이 <2023 성시경 with friends [자, 오늘은]>에 이틀간 함께했습니다

그만의 감미로운 목소리로 들려준 '여전히 아늑해', '광화문에서'와 함께 행복한 주말 되셨길 바랍니다



Kyuhyun joined the <2023 Sung Si Kyung with friends> for two days

I hope you had a happy… pic.twitter.com/pGUeVnFGOZ — 안테나 Antenna (@antennamusic) September 3, 2023

這也讓不少粉絲很有共鳴，紛紛留言：「真的非常感謝Antenna，（SM）那麼大的公司一直以來連這點都沒做好，我是怎麼忍住的呢」、「第一次拍攝幕後花絮讓我很震驚...以後要幸福」、「爲Antenna每天都幸福嘿嘿嘿」、「SM之前都沒做過這些嗎？好神奇啊」、「換完經紀公司後，光是看日曆上更新日程就覺得像新文物，呵呵呵」、「Antenna從音樂劇練習、封面拍攝、照片、問候影片等都上傳」、「真的太幸福了 嗚嗚 有追星的感覺了」等等。



雖然銀赫、東海、圭賢沒有和SM續約，但Super Junior的活動則會和SM一起進行。日前也確定在11月4日會在首爾慶熙大學和平殿堂舉行出道18週年粉絲見面會《1t's 8lue》，9名成員都會出席，將與粉絲們一起度過特別的時間。



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