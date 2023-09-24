Disney+《MOVING 异能》十大TMI！赵寅成&韩孝周吻戏灵感来自世界名画，李正河&金度勋「两极身材」各有苦衷

Disney+口碑爆款剧《MOVING 异能》本周已经完结，多少人还和小编一样念念不忘呢？ 其实除了剧情之外，演员们之间的故事也耐人回味，一起来看少有人知的10个幕后TMI吧！

1. 赵寅成是《MOVING 异能》第一位确定的演员，为此，原作者兼编剧姜草在真人版剧本中特地加了一句台词，就是李美贤（韩孝周 饰）看著金斗植（赵寅成 饰）资料照片时自言自语的那句「真帅啊」。



2. 饰演「金奉皙」的李正河是青少年组演员里第一个确定下来的，因为要尽早开始把他喂胖XD



3. 李正河为角色增重30kg并维持1年，金度勋则与之相反，减重10kg、体脂肪率降到6%维持了1年。 一个不停吃、一个不能吃，拍戏时两人都用悲悯的眼神看对方XD



原本剧本里有金度勋脱掉上衣的戏份，但随著故事进展认为去掉比较合适，最终没有拍摄。 虽然有些遗憾，但金度勋生平第一次认真管理身材，自认过程和结果都很有帮助~



4. 车太铉饰演的巴士司机总是闯祸，多亏善良前辈再三帮他收拾残局。 现实中车太铉和饰演前辈的李东勇相差3岁，其中车太铉是哥哥，今年47岁XD





5. 饰演不良少年逄基修的演员名叫申宰辉，1994年生，今年虚岁30。



6. 柳承龙和剧中饰演妻女的演员郭善英、高允贞第一次见面时，在熟识的花店买了两束鲜花送个二人，还精心挑选了各自相衬的花语和颜色。





7. 剧中赵寅成和韩孝周第一次亲吻时飞了起来，这一幕灵感来自夏卡尔的名画《生日》。 原著里这段吻戏是比较搞笑的气氛，但导演希望斗植奉皙父子的感情线与「漂浮」有所关联，於是做出这一修改。



무빙 두식미현 공중키스 장면

마르크 샤갈의 <생일>에서 영감을 얻은거래 pic.twitter.com/yzYYUOsGa5 — 파랑 (@letitblueee) September 24, 2023

8. 饰演母子的韩孝周跟李正河实际相差只有11岁，为了演戏时更加自然，两人第一次见面起就互以「妈妈」「儿子」称呼，李正河手机里储存的韩孝周号码也是备注为「妈妈」。



9. 饰演Frank的柳承范最近20年几乎只拍电影，姜草是通过「特殊人脉」才请到他！原来姜草和电影导演柳承完是住很近的好友，而柳承范是柳承完弟弟，姜草便拜托哥哥同他视讯电话、通过kkt传去剧本，柳承范就这样确定出演了XD



10. 赵寅成韩孝周「定情圣地」是南山炸猪排店，现实中首尔南山的炸猪排也很有名，但姜草并没有去过，酱料里加苹果这一招也是从网上学到XD



韩网友看得津津有味：「车太铉居然是哥哥？ ！」「30kg要如何维持啊？ 感觉会吃到吐，好辛苦」「因为要喂胖先哈哈哈」「车太铉和申宰辉的年龄吓到我，两位都好童颜啊」「还我金度勋脱衣戏啊」「柳承范so sweet」「柳承龙真的好细心温柔」「张洙源一家超暖ᅲ ᅲ」。

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