SEVENTEEN净汉和MONSTA X亨愿爆笑变好友过程！强行「投入」队友夫胜寛＆玟赫两大E人

虽然知道MONSTA X蔡亨愿（蔡亨元）和SEVENTEEN尹净汉是好友，但没想到他俩认识的过程这么好笑。

MONSTA X和SEVENTEEN出道时间差不多，自出道以来作为团体的关系一直很好，但据说一开始成员单独碰到时也很生疏。 韩网上公开了蔡亨愿和尹净汉是如何成为好友的，整个过程非常搞笑。



아니 정한이의 미씽유 챌린지를 다른 사람도 아니고 형원이형이랑 보게될줄은ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ pic.twitter.com/hCJxc1NLbZ — 푸 (@HANY__1004) September 13, 2023

很久之前的某天，蔡亨愿和尹净汉偶遇，当时两人还不是很熟，只是客套地表示有空一起约饭。 没想到隔了几日他们再次偶遇，这次尹净汉和蔡亨愿又一次约定「下次有空一定一起吃顿饭」，而此时两人也默默决定约饭，作为I人的尹净汉和蔡亨愿私下经历了一番心理斗争，毕竟I人真的都是社恐。 於是尹净汉就联系了队友夫胜寛（这里要提醒一下大家，夫胜寛是E人），希望他能够陪自己一起去和蔡亨愿吃饭，此时胜寛应该内心很「鄙夷」地在想「这哥怎么这样，一个人又去不了，还做出那样的约定，会不会又叫了别人。」 果然队友之间都很了解，尹净汉竟又找了MONSTA X的李玟赫（他也是外相的E人），听完尹净汉的话之后，李玟赫也决定帮忙。

다시 봐도 너무웃낌.. 두 번이나 우연히 마주쳐서 약속을 안 잡을 수 없었던 상황이옸는데 낯가리는 형원. 정한의 만남이라 팀 내 E인 민혁. 승관도 같이 가서 밥 머근게 https://t.co/rUBVufmkyQ pic.twitter.com/zAWdLRp5V6 — (@BO0S2_) September 15, 2023

最后的情形就是，原本蔡亨愿和尹净汉的2人见面变成了他们和李玟赫、夫胜寛的4人饭局，在哪儿呢？ 居然是鹭梁津的水产市场，由此蔡亨愿和尹净汉的好友模式正式开启。



몬엑 민혁님이 형원님이랑 세븐틴 2명이랑 노량진 시장 가서 직접 흥정해서 먹고 그랬다고 하셨는데 그거 이때 맞나봐!!ㅋㅋㅋㅋ

형원이형과 정한이형의 성공적 만남을 위해 투입된 E성향의 민혁, 승관.. https://t.co/o2vALgeTHq pic.twitter.com/JSF57BDZnW — 푸 (@HANY__1004) September 15, 2023

蔡亨愿曾经在电视节目中毫不掩饰地表示尹净汉是自己的好兄弟，要打电话给朋友时，除了尹净汉，他不想和任何人说话，对方是他任何时候看到都会很开心的存在。

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