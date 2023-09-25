SEVENTEEN净汉和MONSTA X亨愿爆笑变好友过程！强行「投入」队友夫胜寛＆玟赫两大E人

虽然知道MONSTA X蔡亨愿（蔡亨元）和SEVENTEEN尹净汉是好友，但没想到他俩认识的过程这么好笑。
MONSTA X和SEVENTEEN出道时间差不多，自出道以来作为团体的关系一直很好，但据说一开始成员单独碰到时也很生疏。 韩网上公开了蔡亨愿和尹净汉是如何成为好友的，整个过程非常搞笑。
아니 정한이의 미씽유 챌린지를 다른 사람도 아니고 형원이형이랑 보게될줄은ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ pic.twitter.com/hCJxc1NLbZ— 푸 (@HANY__1004) September 13, 2023
很久之前的某天，蔡亨愿和尹净汉偶遇，当时两人还不是很熟，只是客套地表示有空一起约饭。 没想到隔了几日他们再次偶遇，这次尹净汉和蔡亨愿又一次约定「下次有空一定一起吃顿饭」，而此时两人也默默决定约饭，作为I人的尹净汉和蔡亨愿私下经历了一番心理斗争，毕竟I人真的都是社恐。 於是尹净汉就联系了队友夫胜寛（这里要提醒一下大家，夫胜寛是E人），希望他能够陪自己一起去和蔡亨愿吃饭，此时胜寛应该内心很「鄙夷」地在想「这哥怎么这样，一个人又去不了，还做出那样的约定，会不会又叫了别人。」 果然队友之间都很了解，尹净汉竟又找了MONSTA X的李玟赫（他也是外相的E人），听完尹净汉的话之后，李玟赫也决定帮忙。
다시 봐도 너무웃낌.. 두 번이나 우연히 마주쳐서 약속을 안 잡을 수 없었던 상황이옸는데 낯가리는 형원. 정한의 만남이라 팀 내 E인 민혁. 승관도 같이 가서 밥 머근게 https://t.co/rUBVufmkyQ pic.twitter.com/zAWdLRp5V6— (@BO0S2_) September 15, 2023
最后的情形就是，原本蔡亨愿和尹净汉的2人见面变成了他们和李玟赫、夫胜寛的4人饭局，在哪儿呢？ 居然是鹭梁津的水产市场，由此蔡亨愿和尹净汉的好友模式正式开启。
몬엑 민혁님이 형원님이랑 세븐틴 2명이랑 노량진 시장 가서 직접 흥정해서 먹고 그랬다고 하셨는데 그거 이때 맞나봐!!ㅋㅋㅋㅋ— 푸 (@HANY__1004) September 15, 2023
형원이형과 정한이형의 성공적 만남을 위해 투입된 E성향의 민혁, 승관.. https://t.co/o2vALgeTHq pic.twitter.com/JSF57BDZnW
蔡亨愿曾经在电视节目中毫不掩饰地表示尹净汉是自己的好兄弟，要打电话给朋友时，除了尹净汉，他不想和任何人说话，对方是他任何时候看到都会很开心的存在。
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