这次也同步播出！宋江继《气象厅的人们》、《无法抗拒的他》、《如蝶翩翩》后，与金裕贞主演《My Demon》将在Netflix上线

不愧是被称为「网飞亲儿子」的宋江!

先前,有工作人员於网路上透露,《My Demon》将作为SBS金土剧(周五、周六播出)於11月首播。该部作品由金裕贞、宋江主演,描述腹背受敌的财阀继承者「都度希」,和一夜之间失去能力的恶魔「郑具元」,所展开的「异种同居罗曼史」。

I WANT TO WATCH THIS DRAMA IMMEDIATELY JUST LOOK AT THEIR BEAUTY!!!#SongKang #KimYooJung pic.twitter.com/xi8rxv3Ocn