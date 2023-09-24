这次也同步播出！宋江继《气象厅的人们》、《无法抗拒的他》、《如蝶翩翩》后，与金裕贞主演《My Demon》将在Netflix上线

不愧是被称为「网飞亲儿子」的宋江！





先前，有工作人员於网路上透露，《My Demon》将作为SBS金土剧（周五、周六播出）於11月首播。该部作品由金裕贞、宋江主演，描述腹背受敌的财阀继承者「都度希」，和一夜之间失去能力的恶魔「郑具元」，所展开的「异种同居罗曼史」。

SONG KANG AND KIM YOO JUNG?!?!! pic.twitter.com/QPeW0gJFQL — (@kdramatreats) June 29, 2023

I WANT TO WATCH THIS DRAMA IMMEDIATELY JUST LOOK AT THEIR BEAUTY!!!#SongKang #KimYooJung pic.twitter.com/xi8rxv3Ocn — kdrama diary (@kdramasdiary) July 1, 2023

两位演员的合作可谓「颜值飨宴」，拍摄路透照在网路上疯传：「长得就像恋人一样」、「从外型到身高差都如此完美」，引发不少期待。金裕贞饰演「都道熙」，外表高傲优雅，实则拥有疯子气质的财阀继承人，是个像又甜又咸的海盐拿铁般的女子；宋江饰演「郑救援」，各方面都优於人类，但在一夜之间能力消失的恶魔，是个像温热的冰咖啡般矛盾的男子。

有「网飞亲儿子」之称的宋江，这次也不例外，《My Demon》将通过Netflix同步播出。Netflix韩国官方Instagram开设「提问信箱」，搜集关於金裕贞X宋江《My Demon》的问题。

另外，宋江曾主演Netflix原创剧《喜欢的话请响铃》、《Sweet Home》，之后主演的tvN《如蝶翩翩》、JTBC《无法抗拒的他》&《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》等电视剧，也都於Netflix同步播出。

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