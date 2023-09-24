《还魂》李宰旭X《恋爱不可抗力》曹宝儿确定主演Netflix新剧《吞金》！与郑家蓝、金材昱、朴丙垠、严志媛等合作

李宰旭与曹宝儿将在剧中饰演「同父异母」的姊弟，然后会陷入不知是友爱或恋慕的感情……超级好奇剧情发展！

近期，Netflix确定制作由同名长篇小说改编的《吞金》。时代背景设定在朝鲜时期，描述朝鲜第一商人「沈烈国」的独生子「虹朗」8岁时失踪，成年后突然出现在家人面前，其同父异母的姐姐「在伊」怀疑其真实身份并进行追查而引发的故事。他们逐渐陷入彼此不知是友爱还是恋慕的感情，是一部令人著迷的悬疑罗曼史剧。

▲李宰旭饰演失踪多年后回归商团的「虹朗」，是一位因绝望和憎恶而变得异常冷血的男人。在遇到同父异母的姊姊后，性格逐渐发生改变。

▲曹宝儿饰演拼命寻找同父异母的弟弟的「在伊」，虽然是朝鲜第一商人家的小姐，却处境艰难、不受父亲的待见，在家中是受气包一样的存在。

▲郑家蓝饰演代替失踪的虹朗成为商团养子的「武镇」，与突然出现、威胁到自身地位并动摇在伊之心的虹朗对立。此三角关系将为剧情增加紧张感。

▲严志媛继《残酷的实习生》、《小女子》、《产后调理院》后，将变身为为了找回儿子的商团女主人「闵妍伊」，并在剧中展现「扭曲的母爱」。

▲朴丙垠（朴秉恩）则是继电视剧《MOVING 异能》（MOVING 超异能族）、电影《逃出宁静海》、《音爆浩劫》后，饰演在伊和虹朗的亲生父亲、商团掌门人「沈烈国」，为了自身野心不断做出冷酷的决定。

▲时隔15年回归史剧的金材昱，饰演王唯一的弟弟、艺术造诣极高的「韩平大君」。对政权不感兴趣的他，对美术却表现出近乎强迫的执著。这也是金材昱继《Voice》、《客：The Guest》后，第三度与《吞金》金弘善导演合作。

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