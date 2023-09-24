近期韩剧男女主好搭，观众忍不住喊：求你们快交往吧！

每次看剧的时候往往会被萤幕上郎才女貌的男女主角所吸引，他们无论是在外形上，还是在性格上都十分的搭配，因此会受到广大网友的热议，甚至呼吁他们在一起。

赵寅成&韩孝周



近期最热门的韩剧就是《MOVING 异能》（MOVING 超异能族）了，上线后好评如潮，赵寅成、韩孝周饰演的超能力夫妻尤其吸睛，「雨中吻戏」、 「超感应吻戏」，一场甜过一场，赵寅成甚至吻到飞起来，粉红泡泡都快溢出萤幕了，CP感爆棚，观众们直呼「爸妈的爱情太美好了，求现实生活中也在一起！！」

曹宝儿&金路云



《恋爱不可抗力》中两人扮演了一对命中注定的恋人，一个是获得300多年前被彻底封印的禁书的女人，一个是成为禁书牺牲品的男人，他们经历著数百年的时光，产生种种交集，演绎出一段超越时间的姻缘罗曼史，每一次拥抱都深情满溢，很有真情实感，让人嘴角不停上扬。

车银优&朴圭瑛



虽然他俩主演的新剧《犬系恋人》还未开播，但「脸蛋天才」和「绝世网红」的碰撞足以让人著迷，无论是颜值，还是气质、气场来看，车银优和朴圭瑛都超级般配，从官宣他俩搭档《犬系恋人》开始就已经有不少网友直呼「这一对很搭」，在现实生活中发展一下也不是不可以哦！！

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