互别苗头？柳俊烈新画报公开，韩韶禧也Po画报照还有「只走花路」与蝴蝶

柳俊烈与韩韶禧从交往到分手短短两个礼拜，加上柳俊烈前女友惠利，三人「换乘风波」战火也延烧两个礼拜，甚至今（2）日都还未停歇。

‎柳俊烈与韩韶禧30日分手，才过三天，柳俊烈方今日便公开全新时尚杂志画报照，且表示在出道后难得一段休息期后，已准备好回到片场工作，还预告很快就有新作Netflix影集《The 8 Show》推出。柳俊烈个人IG也发布相关照片，是换乘风波后首度更新IG。



没多久，韩韶禧也在个人IG发布画报照，疑似在互别苗头，后续又发布出一系列照片，夹著一张写著「以后只会走花路」蛋糕照。「以后只走花路」，不禁让人联想台湾艺人大S（徐熙媛）上月针对前夫汪小菲的指控所写的最后一句话：「从这一秒起，你是镜花水月，而我，只走花路。」当时韩媒曾争相报导。



*延伸阅读：‎每个人都在说「花路」，但你知道这句是从哪里来的吗？ 答案非常意外哦！

而韩韶禧文中的蝴蝶符号与一张被蝴蝶簇拥的照片，亦让人联想她在《无法抗拒的他》的角色「娜比」（音同蝴蝶），剧中情节娜比惨遭前男友狠狠伤害，后来遇到刺著蝴蝶纹身的海王「朴宰彦」（宋江饰演）。



韩韶禧在宣布与柳俊烈分手时，也曾在部落格上传出知名好莱坞影星Nicole Kidman（妮可基嫚）与Thomas Cruise（汤姆克鲁斯），离婚后当众手舞足蹈的知名Meme（迷因、哏图），极具讽刺意味。图片目前已删除。



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