這次也同步播出！宋江繼《氣象廳的人們》、《無法抗拒的他》、《如蝶翩翩》後，與金裕貞主演《My Demon》將在Netflix上線

不愧是被稱為「網飛親兒子」的宋江！





先前，有工作人員於網路上透露，《My Demon》將作為SBS金土劇（週五、週六播出）於11月首播。該部作品由金裕貞、宋江主演，描述腹背受敵的財閥繼承者「都度希」，和一夜之間失去能力的惡魔「鄭具元」，所展開的「異種同居羅曼史」。

SONG KANG AND KIM YOO JUNG?!?!! pic.twitter.com/QPeW0gJFQL — (@kdramatreats) June 29, 2023

I WANT TO WATCH THIS DRAMA IMMEDIATELY JUST LOOK AT THEIR BEAUTY!!!#SongKang #KimYooJung pic.twitter.com/xi8rxv3Ocn — kdrama diary (@kdramasdiary) July 1, 2023

兩位演員的合作可謂「顏值饗宴」，拍攝路透照在網路上瘋傳：「長得就像戀人一樣」、「從外型到身高差都如此完美」，引發不少期待。金裕貞飾演「都道熙」，外表高傲優雅，實則擁有瘋子氣質的財閥繼承人，是個像又甜又鹹的海鹽拿鐵般的女子；宋江飾演「鄭救援」，各方面都優於人類，但在一夜之間能力消失的惡魔，是個像溫熱的冰咖啡般矛盾的男子。

有「網飛親兒子」之稱的宋江，這次也不例外，《My Demon》將通過Netflix同步播出。Netflix韓國官方Instagram開設「提問信箱」，蒐集關於金裕貞X宋江《My Demon》的問題。

另外，宋江曾主演Netflix原創劇《喜歡的話請響鈴》、《Sweet Home》，之後主演的tvN《如蝶翩翩》、JTBC《無法抗拒的他》&《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》等電視劇，也都於Netflix同步播出。

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